Bu markalı sigara içenlere kötü haber! 5 TL daha zam geldi: Tiryakiler çok üzülecek

Bu markalı sigara içenlere kötü haber! 5 TL daha zam geldi: Tiryakiler çok üzülecek
Son an haberine göre, sigara fiyatlarında artış yaşandığı duyuruldu ve Philip Morris Grubu da bu zamdan etkilendi.

Güncel haberlere göre, sigara fiyatlarına bir zam daha geldi ve artış bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Philip Morris sigara grubu da bu zamdan etkilendi. Son dakika açıklamalarına göre, sigaralara bugünden itibaren 5 TL zam yapıldı.

Tüm sigara satışı yapan bayilere gönderilen bir bildiride, 7 Kasım 2023 tarihinden itibaren Philip Morris sigara grubunun fiyatlarına 5 TL zam yapıldığı ifade edildi. Philip Morris, JTİ ve BAT gruplarına yapılan zam dalgasının ardından tek zam almayan grup olarak dikkat çekiyordu. Ancak bugünden itibaren Philip Morris sigaraların fiyatları da yükseldi.

zam

Yeni fiyatlar, şu şekildedir:

Marlboro Gold: 54 TL

Marlboro Touch: 55 TL

Marlboro Red: 56 TL

Parliament Aqua Blue: 58 TL

Parliament: 57 TL

Parliament Midnight: 56 TL

Muratti: 54 TL

Lark: 53 TL

Chesterfield: 52 TL

Bu zam kararı 7 Kasım 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. İnternet haberciliği yasaları gereği sigara markalarının adları verilememektedir.

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