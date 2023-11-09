Borsaya yatırım yapanlar dikkat! Eskiyi unutun, yeni sistem başladı

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni fiyat adımı sistemi bugünden itibaren geçerli olacak. Ayrıntılar haberimizde...

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni bir fiyat adımı sistemi ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemesi 6 Kasım Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girecek. Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından alınan kararla paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları için yeni fiyat adımı ve kotasyon aralıkları belirlendi.

Paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları ve sahipliğe dayalı kira sertifikaları için 0,01 TL'den başlayan 6 farklı fiyat aralığı oluşturuldu. Her aralık için farklı bir fiyat adımı belirlendi. Örneğin 0,01-19,99 TL aralığında fiyat adımı 0,01 TL, 20-49,99 TL aralığında 0,02 TL olarak belirlendi.





Borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları için de benzer şekilde 0,01 TL'den başlayan 5 farklı fiyat aralığı oluşturuldu. Her fiyat aralığı için farklı bir fiyat adımı tanımlandı.

Ayrıca sermaye piyasası araçları için gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyetlerinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları da 4 farklı fiyat aralığı şeklinde yeniden düzenlendi.

Son olarak, borsa yatırım fonlarının işlem günü seans akışına da değişiklikler yapıldı. Borsa yatırım fonları için emir toplama ve eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı eklenerek yeni seans akışı belirlendi.

Yeni düzenlemelerle birlikte farklı sermaye piyasası araçları için daha küçük fiyat adımlarının oluşması ve fon işlemlerinde açılış seansının devreye girmesi hedefleniyor. Değişikliklerin yatırımcılar ve piyasalar üzerindeki etkisinin takip edilmesi bekleniyor.

Borsa İstanbul'un yeni fiyat adımı sistemi ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemesiyle birlikte sermaye piyasası araçlarının fiyatlama esnekliği artırılmıştır. Daha küçük fiyat adımları oluşturularak fiyat oynaklığı azaltılmaya çalışılmıştır. Ayrıca borsa yatırım fonları için getirilen açılış seansıyla fon alım satımlarında rekabet ortamının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Genel olarak değişikliklerin sermaye piyasalarının derinleşmesine ve likiditesinin artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak uygulamaların sonuçları takip edilerek gerekirse yeni düzenlemelere gidilebilecektir. Yatırımcıların da yeni sistemi yakından izlemeleri ve değişimlere uyum sağlamaları önem taşımaktadır.

NOT: BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.