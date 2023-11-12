Birikmiş 250.000 TL'si olana 26.000 TL ödeme! Mevduat faizleri uçuşa geçti

Faiz oranları tavan yaptı! Bu kapsamda 1, 2 ve 3 ayda 250 bin liralık getirisi olduğu görülüyor. Bankalar, yakın zamanda mevduat faizini artırdı. Peki 250.000 liranın 1., 2. ve 3. ay kazancı ne kadar? İşte rakamlar ve detaylar...