Birikmiş 250.000 TL'si olana 26.000 TL ödeme! Mevduat faizleri uçuşa geçti
Faiz oranları tavan yaptı! Bu kapsamda 1, 2 ve 3 ayda 250 bin liralık getirisi olduğu görülüyor. Bankalar, yakın zamanda mevduat faizini artırdı. Peki 250.000 liranın 1., 2. ve 3. ay kazancı ne kadar? İşte rakamlar ve detaylar...
Bankacılık sektöründe faiz rekabeti daha dinamik hale geldi. Son güncellemede yatırım yapmak isteyenlere yönelik faiz oranları %36 ile %45 arasında değişecek. 32, 55 ve 92 günlük dönemlerde 250.000 TL kazandırabilecek faiz geliri yatırımcıları sevindirecek. Peki 250.000 liranın 1 ay, 2 ay ve 3 ay getirisi nedir? İşte rakamlar...
1, 2 ve 3 ayda 250 bin liranı kazancı ne kadar?
32 günlük bir yatırımla %39 faizle 250.000 TL'nin getirisi 8.000 TL'nin üzerinde ama banka faizi %45 olursa bu değer neredeyse 9.000 TL oluyor.
55 günlük %39 faiz oranı size 14.000 TL civarında kazandırabilirken, %42 ve üzeri faiz oranı size 15.000 TL'den fazla kazandırabilir.
92 günlük yatırımda getiri %39 faizle 23.000 TL'den başlayıp, %44 faizle 26.000 TL'ye kadar çıkıyor.
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