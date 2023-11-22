Binance kurucusu Changpeng Zhao CEO'luktan istifa etti, federal suçlamaları kabul edecek. Kripto borsası, Adalet Bakanlığı ile yapılan 4,3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından faaliyet göstermeye devam edecek.

Binance CEO'su Changpeng Zhao, federal kara para aklama suçlamalarını kabul etmeye ve kurucusu olduğu şirketteki görevinden istifa etmeye hazırlanıyor. CNBC'nin haberine göre, Zhao ve kripto para borsası, şirket hakkında çok yıllı bir soruşturma yürüten hükümetle bir savunma anlaşmasına vardı. Anlaşmanın bir parçası olarak Binance 2,5 milyar dolardan vazgeçecek ve 1,8 milyar dolar ceza ödeyecek. Zhao'nun kişisel olarak 50 milyon dolar ödemesi planlanıyor.

Zhao'nun üç yıl boyunca Binance ile herhangi bir ilişkisi olması yasaklanacak. Reuters'e göre, savunma anlaşmasının bir parçası olarak Zhao, Salı günü daha sonra bir finans kurumunun Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek ve ihlal etmesine neden olmaktan suçlu olduğunu kabul edecek.

BİNANCE CEO'SU ZHAO İSTİFA EDİYOR

Binance, Zhao ve diğerleri etkili bir kara para aklama karşıtı program oluşturmamakla suçlandılar. Adalet Bakanlığı'na göre, "ABD yasalarının gerektirdiği kontrolleri uygulamadan ABD pazarından kar elde etmek için kasıtlı ve hesaplı bir çabayla" ekonomik yaptırımları kasıtlı olarak ihlal ettiler. Mahkeme belgeleri, kara para aklamayı önleme tedbirlerinin eksikliğinin Binance'in 2018-2022 yılları arasında İran'a yönelik yaptırımları ihlal ederek yaklaşık 900 milyon dolarlık finansal işlemi kolaylaştırmasına yol açtığını belirtiyor.

Zhao yaptığı açıklamada, CEO'luk görevinden ayrıldığını ve şirketin eski küresel bölgesel piyasalar başkanı Richard Teng'in görevi devralacağını doğruladı. Zhao, X'te "Bugün Binance'in CEO'luğundan istifa ettim. Kuşkusuz, duygusal olarak bırakmak kolay değildi. Ama yapılacak doğru şeyin bu olduğunu biliyorum. Hatalar yaptım ve sorumluluk almalıyım. Topluluğumuz, Binance ve kendim için en iyisi bu" paylaşımında bulundu.

Zhao şimdi, belki de yatırıma daha fazla dahil olmadan önce bir ara vermeyi planlıyor. Ancak, "Kendimi tekrar bir startup'ı yöneten bir CEO olarak göremiyorum. Tek seferlik (şanslı) bir girişimci olmaktan memnunum." dedi.

Anlaşma, yaptırım düzenlemelerini ihlal etme, komplo kurma ve lisanssız para aktarma işi yürütme ile ilgili cezai suçlamaları çözüme kavuşturuyor. Bu arada, eski uyum şefi Samuel Lim'in anlaşmanın bir parçası olarak suçlamalarla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Binance kâr peşinde koşarken yasal yükümlülüklerini görmezden geldi. Bugünkü tarihi cezalar ve ABD yasalarına ve yönetmeliklerine uyulmasını sağlamak için yapılan gözetim, sanal para birimi endüstrisi için bir dönüm noktasıdır. Nerede olursa olsun, ABD finans sisteminin faydalarından yararlanmak isteyen her kurum, hepimizi teröristlerden, yabancı düşmanlardan ve suçtan koruyan kurallara göre oynamalı ya da sonuçlarına katlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Binance daha katı kurallar altında da olsa faaliyetlerine devam edecek. Uyum programını güçlendirerek kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymasını sağlaması gerekecek. Şirketin ayrıca bağımsız bir uyum gözlemcisi ataması gerekecek.