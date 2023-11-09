Bankadan kredi çekecekler dikkat! Bunu bilmeyen sonradan ah vah ediyor

Kredi faizleri giderek artsa da vatandaş çaresizlikten kredi çekmeye devam ediyor. Ancak dikkat etmeniz gereken ayrıntılar bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Türkiye'de son dönemde kredi faizlerinde yaşanan artışlara rağmen pek çok vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak için bankalardan kredi kullanmaya devam ediyor. Ancak kredi çekerken dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunuyor.

Öncelikle kredi alacak kişilerin, farklı bankalardan teklif alarak faiz oranlarını karşılaştırması öneriliyor. Çünkü her bankanın sunduğu koşullar farklı olabilmekte. Aynı zamanda yeni müşterilere sundukları promosyon kredilerden de yararlanılabilir.

Kredi ödeme tarihinin, alıcının maaş ya da gelirinin yatırıldığı güne denk getirilmesi ödemeleri kolaylaştıracaktır. Böylece taksit ödemelerinde gecikme cezası ödenme riski de ortadan kalkacaktır.

Bankalar tarafından sunulan hayat sigortası paketlerinden yararlanan kredi alıcılarına, faiz oranlarında da indirim sağlanmaktadır. Sigorta sayesinde borçlunun vefatı durumunda bankanın alacağı da güvence altına alınmış olur.

Dijital kanallar üzerinden işlem yapılırken ise şifre ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması, internet adresinin güvenilirliğine dikkat edilmesi öneriliyor. Aksi takdirde dolandırıcıların tuzağına düşme riski bulunuyor.





Kredi alacak kişilerin dikkat etmesi gereken diğer bir nokta ise kredi sözleşmelerinin incelenmesidir. Sözleşmede yer alan şartların anlaşılması ve üzerinde düşünülmesi gerekiyor.

Örneğin erken ödeme komisyonu, gecikme faizi, taksit artışı gibi ek ücretlerin olup olmadığı kontrol edilmeli. Bazı bankalar promosyon kredilerinde bu tür ek ücretleri almamaktadır.

Kredi çekenlerin ayrıca kredi kullanım amacını da belirlemesi önem taşıyor. Amacına uygun kullanılmayan krediler, kişinin mali durumunu zora sokabilir.

Özellikle tüketici kredilerinde harcamaların kontrol altında tutulması gerekiyor. Aksi halde faiz yükü altında ezilebilinir.

Uzmanlar, kredi çeken vatandaşların bu hususlara dikkat etmeleri halinde, hem kendilerinin hem de bankaların kazançlı çıkacağı görüşünde. Dikkatsizlik sonucu yaşanabilecek olumsuzluklardan kaçınmanın yolu ise alınan kredinin şartlarını iyice öğrenmekten geçiyor.

Son olarak kredi tutarının alıcının gelir düzeyine uygun belirlenmesi ve kefil olunurken dikkatli davranılması da önerilen diğer ipuçları arasında yer alıyor. Böylece hem kredi ödemeleri kolaylaşacak hem de kişisel kredi notu olumlu etkilenebilecek.