Bankada 100 TL'si olanı bile ilgilendiriyor! Gerçek ortaya çıktı, kötü haber verildi

Bankada 100 TL'si olanı bile ilgilendiriyor! Gerçek ortaya çıktı, kötü haber verildi
Bankada parası olanlar faiz kararı ve kredi faizleri konularında uyarıldı! İşte ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz 5 Kasım'da politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine yükseltti. Bu kararın ekonomide ve finans piyasalarında hareketlilik yarattığı belirtildi.

Ancak TCMB Başkanı Prof. Şahap Kavcıoğlu, faiz artışının mevduat sahiplerini doğrudan etkilemediğini açıkladı. Mevduat faiz oranlarında büyük bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

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Bununla birlikte kredi kartı faizlerinde artış görüldüğü öğrenildi. Bankalar Birliği verilerine göre, 1 Kasım tarihinden itibaren kredi kartı borçlarına uygulanan faiz oranları yükseldi.

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş da kredi faizlerinde değişiklik olduğunu belirtti. Buna göre kredilerde artık yüzde 35 oranında faiz uygulanmaya başlandı.

TCMB'nin son faiz kararı mevduat sahiplerini etkilemezken, kredi kartı ve kredi faizlerini artırdı. Vatandaşlar borçları nedeniyle zor günler geçirirken, mevduat sahipleri faiz gelirlerinde bir değişiklik yaşamadı.

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