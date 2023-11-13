Bakanlık listedeki kişilere yılda 12.000 TL ödeme yapacak! 18 yaş üzeri başvuru yapabilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat eden kadınlara destek ödemesi yapacak. İşte detaylar....

18 YAŞIN ÜSTÜNDE OLANLARA BAKANLIKTAN DESTEK

dikkat! Bakanlık düzenli desteğini duyurdu: Hesabınıza 2 ayda bir 2 bin TL aktarılacak





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, destek ödemelerine devam ediyor. 18 yaşın üzerinde olan bazı kişiler için destek ödemesi yapacak. Bakanlık tarafından koyulan kriterleri sağlayan kişilere bakanlık tarafından iki ayda bir olmak üzere 2 bin lira ödeme yapılacak. İşte detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklara, kadınlara, muhtaç ailelere yaşlılara, engellilere ve bir çok ihtiyaç sahibine belli aralıklarla destek ödemeleri yapılıyor. Bu yardımlar ya maddi ya da ayni yardım olarak ikiye ayrılıyor. Kişilerin ihtiyaçlarına göre bakanlık tarafından destekler sağlanıyor. Ekonomik koşulların iyice zorlaşmasından kaynaklı olarak bu desteklerden yararlanan kişilerin sayısı da bir hayli fazla. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların bu zorlu süreçte daha fazla sıkışmaması için destek sağlayarak onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Şimdi de bakanlık eşini kaybeden kadınlara maddi destek sağlayacak.





RESMİ NİKAH ŞART!

Vatandaşların ihtiyaçları içn belli aralıklarla ödemelerine devam eden bakanlık bu sefer de eşi ölen kadınların yardımına koşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşini kaybeden kadınlara resmi nikah şartı olmak şartı ile ödeme yapacağını duyurdu. İhtiyacı olan maddi olarak geçimini sağlayamayan ve eşi ölen kadınlar bu yardımdan yararlanabilecek. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre başvurular ise şahsen yapılacak. Bu yardıma Sosyal Hizmet İl/ İlçe Müdürlüklerine giderek başvurular alınıyor. Aiile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadınlara bu destek kapsamında 2 ayda bir olmak koşulu ile 2 bin lira ödeme verecek. Düzenli olarak sürekli verilecek olan bu destkle kadınların ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlanacak. Kadınlar bu ödemeleri PTT şubelerine giderek tahsis edebilecek.