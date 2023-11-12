Bakanlık beklenen listeyi yayımladı! TCKN yazanların hesabına 5.097 TL yatırılacak

Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde, birçok ağır engelli vatandaş ve onların bakımını üstlenen yakınları, evde bakım desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmakta olup, bu destek ağır engelli bireylerin günlük yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı oluyor. Dolayısıyla hak sahibi aileler, "Kasım ayı evde bakım maaşları yatırıldı mı?" sorusuna yanıt arayışındalar.

Evde bakım maaşı, ağır engelli bireylerin günlük bakımını üstlenen ailelere veya profesyonel bakım hizmeti sunan kişilere sağlanan bir devlet desteğidir.

Sosyal yardımlardan faydalanan hak sahipleri, evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağını merak ediyorlar. Bu maaşın Kasım ayı ödemeleri henüz gerçekleşmedi ve genellikle her ayın 15'inde başlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler, yakın bir zamanda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.





Ödeme tarihleri genellikle illere göre değişiklik gösterse de, her ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleştirilir. 2024 yılında evde bakım maaşı miktarıyla ilgili yeni rakamlar açıklanacak, ancak son zamlarla birlikte bu desteğin artması bekleniyor.

Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin aşağıdaki üç şartı karşılamaları gerekmektedir: