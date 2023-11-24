Bakan Ersoy açıkladı! Bakın Türkiye'ye kaç turist gelmiş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ocak-Ekim 2023 döneminde Türkiye'ye gelen turist sayısını açıklayarak, 50,2 milyon turistin yolunun Türkiye'den geçtiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu yıl ağırladığı turist sayısını paylaştı. Ersoy'un verdiği bilgilere göre, Ocak-Ekim 2023 döneminde Türkiye'ye toplamda 50,2 milyon turist ziyarette bulundu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,58'lik bir artışı temsil ediyor.

Turizm geliri 42 milyar dolara ulaştı

Açıklamasında turizm gelirlerine de değinen Bakan Ersoy, bu yılki turizm gelirinin yüzde 20'lik bir artışla 42 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ancak, bu rakamın hükümetin öngördüğü yıllık hedef olan 55,6 milyar doların biraz altında kaldığını ifade etti. Buna rağmen, Ersoy, turizm gelirlerinin 2028 yılında 100 milyar dolara ulaşması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, 2022 yılında Türkiye toplamda 44,5 milyon yabancı turist ağırlamış ve 46,3 milyar dolar civarında bir turizm geliri elde etmişti. Ancak, yıl henüz tamamlanmadığı için, 2023 yılının tam verilerini görmek için beklemek gerekiyor.