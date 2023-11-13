Asgari ücret zammında bilmece çözülüyor! İki rakamdan biri yeni asgari ücret olacak

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, heyecanla yeni maaşlarını bekliyor. Vatandaşlar, "2024'te asgari ücret miktarı nedir?" sorusuna yanıt aramaktadır. Asgari ücretteki artış için pazarlık masası kurulma süreci başladı. Hükümet, işçi ve işveren tarafına hakemlik yapacak olan görüşmeler Aralık ayında gerçekleştirilecek. Maaşı belirleyecek en belirgin faktör ise enflasyon rakamları olacak. Peki, asgari ücret miktarı ne olacak?

Asgari ücret artışıyla ilgili, çalışanlar en az yüzde 50-60 aralığında bir zam beklentisi içindeler; yeni miktarın belirleneceği görüşmelere ise kısa bir süre kaldı. Yeni asgari ücretle ilgili tahminler ve beklentiler devam ederken; çalışan vatandaşların odak noktası, asgari ücret için düzenlenecek olan 'pazarlık' masasına çevrildi.

Aralık ayında işçi ve işveren temsilcileri bir kez daha bir araya gelecek ve '2024 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?' sorusuna yanıt aranacak.

ATV Haber'de konuşan ekonomi yazarı Faruk Erdem, görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdem, “Bu yıl da enflasyonun önemli olacağını, enflasyonun üzerinde bir artış beklediğimi söyleyebilirim” dedi.





ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASILIKLAR BELLİ OLDU

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29.41 olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın açıkladığı 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 38. Bu bağlamda, eğer 6 aylık enflasyon yüzde 38 olursa, asgari ücretin en az 15 bin 708 TL seviyesine çıkması öngörülüyor.

Memur ve memur emeklisine yönelik yüzde 49.46’lık artış da asgari ücret görüşmelerinde masaya yatırılacak. Bu oranda bir artış gerçekleşirse, rakamın 17 bin 103 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Hükümet, işçiyi ve işvereni mağdur etmeyecek bir çözüm arayışına şimdiden girdi. Yeni asgari ücret, bu detaylara göre belirlenecek. Faruk Erdem, açıklamasında şu şekilde konuştu:

“Yeni asgari ücretin 15 bin ile 18 bin TL arasında bir rakama tekabül edebileceğini tahmin edebiliriz. Ancak bu rakamın üzerine çıkma olasılığı da var. Zira hükümet, zaman zaman buraya ilave refah payı ekliyor.”