Asgari ücret zammında 5 rakam masada! Uzman isim en az bu kadar olacak diyerek açıkladı

Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesi için süreç başladı. Enflasyonun yükselmesi, belirlenecek yeni asgari ücret rakamını belirgin bir şekilde etkiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirmeleri, asgari ücret artışıyla ilgili beklentileri güçlendiriyor. İşte yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret değerlendirmeleri...

Türkiye'nin asgari ücret belirleme süreci, her yıl milyonlarca insanı ve ülke ekonomisini derinden etkileyen kritik bir adımdır. Özellikle son dönemde enflasyonun artması, asgari ücretin belirlenmesi sürecini daha da karmaşık hale getiriyor.

Enflasyon, yakın dönemde yüzde 29,41 olarak gerçekleşti ve bu durum asgari ücret artışı için beklentileri yukarı çekti. Özellikle, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlendiğinden, asgari ücret artışının önemli ölçüde bu rakamın üzerine çıkması bekleniyor.





6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 40'LARA KADAR ÇIKABİLİR

Asgari ücret belirleme sürecindeki enflasyon ve refah payı konusu, SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Geçmiş yıllara bakıldığında, enflasyon oranları ile ücret artışları arasındaki denge önemli bir konu olmuştur. Karakaş'ın ifadesine göre, geçen sene aynı dönemde enflasyon yüzde 15,4 olarak açıklanmışken ücret artışı yüzde 54,66 olarak gerçekleşmişti. Bu durumda yüzde 39,26 gibi önemli bir refah payı eklenmişti.

Şu anki tabloya bakıldığında ise 6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 37,75 ile yüzde 40 arasında değişebileceği öngörülüyor. Karakaş'ın belirttiği gibi, hükümetin bu durumda çalışanların refahını ve geçim şartlarını göz önünde bulundurarak yüzde 10'luk bir refah payı eklemesi durumunda asgari ücretin önemli ölçüde artabileceği dile getiriliyor.

ASGARİ ÜCRET 20 BİN LİRAYA ULAŞABİLİR

İsa Karakaş'ın değerlendirmeleri, asgari ücretin işçi ve işveren tarafındaki maliyetlerini detaylandırarak dikkat çekiyor. Özellikle yıl sonu beklentisi, asgari ücretin brüt olarak 20 bin liraya kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bu brüt tutardan işçi hissesi olan SGK payı ve işsizlik sigortası payı düşüldüğünde net asgari ücretin yaklaşık 17 bin lira civarında olabileceği vurgulanıyor.

İşverenlerin bakış açısına geçildiğinde, teşviklerle birlikte işveren maliyetinin 23 bin 500 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor. Ancak Karakaş, işverenin bu maliyetin tamamından sorumlu olmayabileceğini, zira hükümetin 2016 yılından itibaren ayrıca asgari ücret desteği sağladığını ifade ediyor. Öngörülen senaryoya göre, Ocak 2024 itibariyle asgari ücret desteğinin en az bin lira olması durumunda, işveren maliyetinin 22 bin 500 lira civarında olabileceği, brüt asgari ücretin 20 bin lira ve çalışanın eline geçecek net asgari ücretin en az 17 bin lira olabileceği öngörülüyor.





VATANDAŞLAR 2024 YILINDA ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR OLMASINI BEKLİYOR?



Asgari ücret belirleme süreci, vatandaşların beklentileriyle ve gelecek yıl için öngörülen artış senaryolarıyla yoğun bir şekilde gündemde. Çeşitli vatandaşlar, artan maliyetler ve genel yaşam şartları göz önünde bulundurulduğunda asgari ücretin belirlenmesindeki önemi vurguluyorlar.

Can Öner'in belirttiği gibi, beklentiler 15 ile 17 bin lira arasında yoğunlaşıyor. Özellikle fiyatların yükselmesiyle birlikte bu rakamların çalışanlar için daha iyi olacağı düşünülüyor. Bahattin Kalay da benzer şekilde, ev kira maliyetleri ve genel yaşam şartlarındaki zorlukları göz önünde bulundurarak işverenlerden ve ilgili kurumlardan anlayış beklediklerini belirtiyor. Beklentisi 18 bin lira ve üzerinde olan Kalay, bu rakamların işçilerin yaşam standartlarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor.

Öte yandan, öngörülen zam oranları da asgari ücretin potansiyel artışlarını gözler önüne seriyor. Öngörülen yüzde 30 ila yüzde 50 arasındaki artış senaryoları, maaşların 14 bin 822 liradan 17 bin 103 liraya kadar çıkabileceğini gösteriyor. Bu da asgari ücretin belirlenmesinin önümüzdeki dönemdeki toplantılarda ne denli önemli ve tartışmalı bir konu olacağını gösteriyor.