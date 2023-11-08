Araba muayene ücretlerine zam geliyor! Sürücüler artık bu miktarı ödeyecek

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber geldi. 2023 yılında TÜVTÜRK'te araç muayene ücretlerine zam geldi. Yüksek enflasyon rakamları üzerine araç sahipleri şaşırıp kaldı.

TÜVTÜRK, 2023 yılında araç muayene ücretlerine rekor zam gelirken açıklanan enflasyon verileri üzerine olumsuzluklar havada uçuştu. 2023 senesinde uygulanan Yeniden Değerleme Oranı yüzde 58,46 olarak belirlenirken araç muayene ücretlerinde büyük ölçüde artışlar yaşandı.





Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2023 senesinde araç muayene ücretlerine yapılacak zammın tutarı duyurdu. Yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olduğu için otomobil muayene ücretinin 1.149,60 TL'den 1.821,66 TL'ye çıkartıldığı belirtildi. Bu zam karşısında araç sahiplerinin bütçeleri etkileyecek ve araç muayene ücretlerinin 2023 senesinde daha pahalı olacağı yönünde rakamlar belirtildi.

Araç muayenelerinde, trafikte güvenli seyahat etmek için önemli olurken bu hizmet üzerinde düzenleme yapılması zorunlu hale getirildi.