Araba almak isteyenlere son şans! Fiat Fiorino'da 200.000 TL'ye varan indirim var: Son tarih...

Araç sahibi olmak isteyenlere özel kampanya! Bu marka büyük indirimini başlattı! Tüm detaylar haberimizde.

Araç sahibi olmak isteyenler markaların kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Bu marka bu modelinde büyük indirim başlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK ARAÇ KAMPANYASI BAŞLADI

Fiat tarafından yapılan son duyurulara göre Fiorino modellerde 548 bin 900 TL olan fiyat 348 bin 900 TL'ye düşürülüyor. Marka müşterilerine 25 bin TL indirim ve 200 bin TL 18 ay vadeli yüzde 2.99 oranlı kredi imkanı sunuyor. Kampanyanın stoklarla sınırlı olacağı ve 30 Kasım tarihinde biteceği de paylaşıldı.





Aile aracı olarak tercih edilen Fiorino 1.3 Multijet-D motor, 100 beygir gücü, 200 Nm torka sahiptir. Fiat Fiorino model şehir içlerinde 7.5 litre, şehir dışında 5.1 litre olarak kullanılıyor. Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır kilometre hafif ticari aracı olarak sunulan model düşük yakıt tüketimi, geniş bagajı ve zengin donanımıyla da aileler tarafından epey tercih ediliyor.