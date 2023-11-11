Altının tüm çeşitlerini unutun! En çok bu şekilde satılan altın kazandırıyor

Altının tüm çeşitlerini unutun! En çok bu şekilde satılan altın kazandırıyor
Altın üzerinden kazanç sağlamak isteyenlere özel uyarılar geldi. Altın fiyatları gün geçtikçe yükselirken kuyumculardan dikkat çeken öneri herkesi oraya yöneltti. İşte para kazandıran altın açıklaması...

Her geçen gün artış gösteren altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken yükselişler ise vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Gram altın fiyatı 2000 TL'ye yaklaşırken çeyrek altın ise 3 bin TL seviyelerine ulaştı.

Altın üzerinde alım satımlar için kuyumculardan yatırımcılara özel duyuru yapıldı. Kimsenin bilmediği 24 ayar kesme altının kazancına değinildi. Gram altın 2 bin TL seviyelerine gelirken alış satış arasında 100 lira seviyelerine gelirken altın bozdururken kayıp yaşamamak adına yatırımcıların gözdesi bilezik olurken kesme altın hedef haline geldi.

kesme altın

Kuyumcudan devir has altın devri yorumları gelirken ister 10 bin, ister 5 bin, ister bin TL keserek şeker tartar gibi tartılıyor. Ray bilezik, burma bilezik, çeyrek altın, yarım altın ya da cumhuriyet altınları alınıyor. Fakat günümüzde teneke makası ile bu plaka altın kesilerek veriliyor. Altın yatırımcılarını en az zarara götürecek olan yatırım aracı olduğu savunuluyor. 

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