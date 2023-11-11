Altını doları unutturan döviz! İslam Memiş alım fırsatını açıkladı, duyan döviz bürosuna koştu!

İslam Memiş sürpriz kar yaratacak olan o yatırım aracını söyledi! İşte detaylar...

Ünlü yatırım danışmanı İslam Memiş, son dönemdeki döviz kurları ve emtia fiyatları hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu.

Memiş'e göre dolar kuru yukarı yönlü bir eğilim göstermeye devam edecek. Dolar/TL kurunun 29 lira seviyesini hedeflediğini ifade eden Memiş, bu seviyenin aşılması durumunda doların daha da güçlenebileceği uyarısında bulundu.

Euro/dolar paritesinde ise 1,06 seviyesinin altına inilebileceğini öngören Memiş, bu düşüşün euro alımı için fırsat yaratacağını belirtti.

Ons altın fiyatında 1964 dolar seviyesinde olduğunu aktaran Memiş, fiyatın 1960 dolara kadar gerileyebileceğini tahmin etti. Ancak jeopolitik riskler nedeniyle altının düşüşünün sınırlı kalacağı görüşünü paylaştı.





Memiş'e göre gümüş fiyatlarında ise sürpriz bir yükseliş görebileceğimizi, özellikle altın/gümüş oranındaki düşüşün gümüşü olumlu etkileyebileceğini belirtti. Gümüşün 24-26 dolar bandında hareket edebileceğini ifade etti.

Böylece İslam Memiş, son dönemdeki döviz ve emtia beklentilerini özetleyen yorumlarını paylaşmış oldu. Piyasalarda yakından takip edilen Memiş'in tahminleri, yatırımcılar için yol gösterici olabilir.

NOT: BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.