Altın için son alım fırsatı uyarısı! İslam Memiş altının yükseleceği rakamı açıkladı

Altın için son alım fırsatı uyarısı! İslam Memiş altının yükseleceği rakamı açıkladı
Uzman isim İslam Memiş'ten yatırımcıların dikkatini çeken uyarılar geldi. ABD Merkez Bankası yetkililerinin enflasyon mücadelesinin henüz bitmediğine dair vurgular yer alırken gram atındaki düşüşe değinildi. İşte Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarı...

Bu sene sonuna kadar yerleşen ons görülürken 2024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar yükseliş yaşandı. Son bir kar satışı üzerinde düzeltme yapılırken uyarılarında bulunurken Memiş, ondan sonra altın treni kalktığı belirtildi. 2.350 dolar seviyelerinde gram üzerinden geri çekilmeler yaşandı. 2 haftadır gram altın TL fiyatı serbest piyasalar üzerinde 1.873 seviyelerine test edildi.

yatırımcılara islam memiş uyarı

Gram altına 20 lira değer kaybetmesiyle dikkat çekerken Cuma günü sabredenler almayanlar üzerinde karar verildi. Tekrar ons altındaki bu baskılamayla beraber 1840 - 1830 TL desteklerde bulunuyor. Hedef olarak 2 bin TL seviyelerinde yer alırken gözüne kestiren bir gram altın karşısında bulunuyor. Bu durumla 2024 yılının yarısında 2.500 lira öngörüm devam ediyor. 

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