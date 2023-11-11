Altın fiyatlarında yer yerinden oynayacak! Gram altının 1950 TL olacağı tarihi açıkladı

Altın piyasaları hızlı bir tempoyla değişiyor! Altın fiyatları kritik bir noktada seyrediyor ve uzmanlardan gelen çarpıcı tahminler, yatırımcıları heyecanlandırıyor. Gram altın, çeyrek altın ve piyasadaki genel durumu yakından inceleyelim. Altın dünyasındaki bu heyecan verici gelişmelerle ilgili detaylar haberimizde!

Altın Piyasasında Heyecan: Uzmanlardan Gelen Çarpıcı Tahminler ve Güncel Durum!

Altın piyasalarında son günlerdeki sert hareketlilik, uzmanların çarpıcı tahminleriyle gündemi sarstı. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının ardında yatan nedenler masaya yatırıldı.

Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anki küresel konjonktürde altın fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler, jeopolitik riskler ve Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı para politikası adımlarıdır" dedi.

Zağlı, ekim ayında Ortadoğu'daki artan jeopolitik riskler ve faiz endişesinin, altın fiyatlarında sert yukarı yönlü hareketlere neden olduğunu belirtti. Ancak, FED yetkililerinin şahin açıklamalarının ardından altının zayıf bir seyir izlediğini ifade etti.

Özellikle FED yetkililerinin enflasyonla mücadele adına atılacak adımlar konusundaki mesajları ve faiz endişelerinin piyasayı etkilediği gözlemlenirken, jeopolitik risklerin biraz olsun hafiflediği ve insani yardımın önünün açılmasına yönelik taktiksel ateşkesin etkisiyle piyasada bir rahatlama yaşandı.

Altın fiyatlarının yılsonu hedefleriyle ilgili de çarpıcı tahminlerde bulunan Samet Zağlı, ons başına 2 bin dolar, gram altında ise 1950 TL seviyelerini beklediğini belirtti. Altın yatırımcıları, bu gelişmeleri dikkatle takip ediyor, fiyat tahminleri doğrultusunda stratejilerini güncelliyor.





Jeopolitik riskler ve global gelişmelerin Borsa üzerindeki etkisi, uzmanlar tarafından yakından izleniyor. Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, bu konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra, Borsa İstanbul'un yakın gelecekteki seyrine dair beklentilerini paylaştı.

Yavaş, jeopolitik risklerin etkisini yitirmesi ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün, altında kar satışlarına neden olduğunu belirtti. Teknik analize dayalı olarak, ons altında 1964$ ve gram altında 1800 TL seviyelerinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde altın fiyatlarında yükseliş beklendiğini ifade etti.

Özellikle Altın'da, Fed'in faiz indirimi beklentisi ve jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda ons başına 2000$ seviyelerine yaklaşabileceğini vurgulayan Yavaş, ayrıca gram altında dolar kurundaki yükseliş beklentisiyle 2000 TL'yi aşabileceğini düşündüğünü belirtti.

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düzeltmeler konusunda ise Yavaş, hacim ve para girişlerinin sınırlı olduğuna dikkat çekti. Endeksin 7400 seviyesinin önemli destek olarak değerlendirildiğini ifade eden uzman, 7400-7700 aralığını ise volatilitenin yüksek olduğu ancak yönün belli olmadığı bir bölge olarak tanımladı. Pozitif algının başladığı seviyenin 7700 olduğunu belirten Yavaş, 7900-8100 aralığının yükselişlerin belirginleşeceği, 8100 direncinin aşılması durumunda ise yükselişlerin ivme kazanacağına inandığını ifade etti.





Altın piyasasındaki güncel gelişmelerle birlikte, altın fiyatlarında meydana gelen değişimleri değerlendirelim. Gram altın bugün alışta 1.787 TL, satışta 1.802 TL olarak işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta satış fiyatı 1.805 TL olan gram altında bu hafta 3 TL'lik bir düşüş yaşandı.

Çeyrek altına göz atalım. Çeyrek altının alış fiyatı 2.994 TL, satış fiyatı ise 3.055 TL. Önceki hafta çeyrek altının satış değeri 3.062 TL idi ve bu hafta 7 TL'lik bir düşüş yaşandı.

Cumhuriyet altınına geçelim. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 12.327 TL, satış fiyatı 12.451 TL. Geçen hafta cumhuriyet altınının satış değeri 12.477 TL idi ve bu hafta 26 TL'lik bir düşüş gözlemlendi.

Yarım altında durum nasıl? Yarım altının alış fiyatı 5.992 TL, satış fiyatı 6.114 TL. Önceki hafta yarım altının satış değeri 6.124 TL idi ve bu hafta 10 TL'lik bir düşüş kaydedildi.

Tam altına geçelim. Tam altının alış fiyatı 12.107 TL, satış fiyatı 12.228 TL. Geçtiğimiz hafta tam altının satış değeri 12.249 TL idi ve bu hafta 21 TL'lik bir düşüş yaşandı.

Son olarak, Reşat altını inceleyelim. Reşat altının alış fiyatı 12.079 TL, satış fiyatı 12.201 TL. Önceki hafta reşat altının satış değeri 12.222 TL idi ve bu hafta 21 TL'lik bir düşüş görüldü. Altın piyasasındaki bu güncel durumlar, yatırımcılar için önemli takip konuları arasında yer alıyor.

NOT: BU HABER BİR YATIRIM YAVSİYESİ DEĞİLDİR