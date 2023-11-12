Altın fiyatlarında uçuş öncesi son düşüş! Uzman isimler ucuza altın almak için tarih verdi

Son zamanlarda altın piyasasındaki yükseliş dikkat çekiyor. Ancak, geçtiğimiz hafta başlayan düşüş trendi bu hafta da sürdü. İşte detaylar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki dikkat çeken yorumlarıyla öne çıkmaya devam ediyor. Memiş, altın alımı için fırsat kollayan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları değerlendiren Memiş, altın alımı için son fırsat uyarısında bulunarak yatırımcıları bilgilendiriyor.

Altın piyasasındaki son gelişmelere odaklanan İslam Memiş, geçtiğimiz hafta başlayan düşüş eğiliminin bu hafta da devam ettiğini belirtiyor. Gram altının ekranlarda 1825 Türk Lirasına kadar çıkmasının ardından, kapalı çarşıda 1880 Türk Lirasına kadar yükselmesinin hızlı bir şekilde gerilediğini ifade ediyor.

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT





İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamalarına göre, geçen hafta başlayan düşüş eğilimi bu hafta da devam ederek ekranlarda gram altının 1788 Türk Lirasına kadar gerilemesine neden oldu. Kapalı çarşıda ise gram altın 1810 Türk Lirasına kadar düştü. Bu durumu değerlendiren Memiş, satışların kalıcı olmayabileceğini vurgulayarak özellikle gram altın yatırımcılarını 1820 - 1810 lira seviyelerine dikkat etmeye çağırıyor.

İslam Memiş'in yaptığı açıklamalara göre, altındaki bu gerilemenin teknik olarak satışların kalıcı olmayabileceği bir döneme işaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilim ve Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının altın fiyatlarını etkileyeceğine dikkat çekiyor. Memiş, bu gerilemenin kalıcı olmayacağını ve önümüzdeki aylarda Çin-Tayvan geriliminin altın fiyatlarını destekleyebileceğini öne sürüyor.

Altın almak için uygun zamanı değerlendiren İslam Memiş, cuma günü 1873 Türk Lirası olan altın fiyatlarının bugün 1840 Türk Lirası seviyelerine gerilediğini belirtiyor. Ancak, bu gerilemenin kalıcı olmayacağını ve risklerin artmaya devam ettiğini ifade eden Memiş, önümüzdeki aylarda Çin-Tayvan gerilimi gibi faktörlerin altın fiyatlarını destekleyebileceğini söylüyor. Bu nedenle, belirli seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini vurguluyor.