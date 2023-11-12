Altın fiyatlarında uçuş öncesi son düşüş! Uzman isimler ucuza altın almak için tarih verdi

Altın fiyatlarında uçuş öncesi son düşüş! Uzman isimler ucuza altın almak için tarih verdi
Son zamanlarda altın piyasasındaki yükseliş dikkat çekiyor. Ancak, geçtiğimiz hafta başlayan düşüş trendi bu hafta da sürdü. İşte detaylar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki dikkat çeken yorumlarıyla öne çıkmaya devam ediyor. Memiş, altın alımı için fırsat kollayan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları değerlendiren Memiş, altın alımı için son fırsat uyarısında bulunarak yatırımcıları bilgilendiriyor.

Altın piyasasındaki son gelişmelere odaklanan İslam Memiş, geçtiğimiz hafta başlayan düşüş eğiliminin bu hafta da devam ettiğini belirtiyor. Gram altının ekranlarda 1825 Türk Lirasına kadar çıkmasının ardından, kapalı çarşıda 1880 Türk Lirasına kadar yükselmesinin hızlı bir şekilde gerilediğini ifade ediyor.

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT

ALTIN

İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamalarına göre, geçen hafta başlayan düşüş eğilimi bu hafta da devam ederek ekranlarda gram altının 1788 Türk Lirasına kadar gerilemesine neden oldu. Kapalı çarşıda ise gram altın 1810 Türk Lirasına kadar düştü. Bu durumu değerlendiren Memiş, satışların kalıcı olmayabileceğini vurgulayarak özellikle gram altın yatırımcılarını 1820 - 1810 lira seviyelerine dikkat etmeye çağırıyor.

İslam Memiş'in yaptığı açıklamalara göre, altındaki bu gerilemenin teknik olarak satışların kalıcı olmayabileceği bir döneme işaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilim ve Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının altın fiyatlarını etkileyeceğine dikkat çekiyor. Memiş, bu gerilemenin kalıcı olmayacağını ve önümüzdeki aylarda Çin-Tayvan geriliminin altın fiyatlarını destekleyebileceğini öne sürüyor.

Altın almak için uygun zamanı değerlendiren İslam Memiş, cuma günü 1873 Türk Lirası olan altın fiyatlarının bugün 1840 Türk Lirası seviyelerine gerilediğini belirtiyor. Ancak, bu gerilemenin kalıcı olmayacağını ve risklerin artmaya devam ettiğini ifade eden Memiş, önümüzdeki aylarda Çin-Tayvan gerilimi gibi faktörlerin altın fiyatlarını destekleyebileceğini söylüyor. Bu nedenle, belirli seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini vurguluyor.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!