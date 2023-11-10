Altın borçlanan elini çabuk tutsun! Gram altında yükseliş fırtınası o tarihten itibaren esecek

İslam Memiş tüm yatırımcıları uyardı! 2024 için gram altın fiyatı tahminini herkesle paylaştı! İşte detaylar...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde altın fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2024 yılı için gram altına ilişkin öngörülerini paylaştı.

Memiş, son haftalarda altının güvenli liman olarak yatırımcı ilgisini çektiğini ancak son günlerde geri çekilmeler yaşandığını ifade etti. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların doğal olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların paniğe kapılmamaları gerektiğini söyledi.

Gram altın fiyatlarıyla ilgili öngörüler paylaşan Memiş, 2024 yılının ilk yarısına kadar gram altının 2500 TL seviyesine ulaşacağını tahmin ettiğini açıkladı. Memiş, altın borcu olan yatırımcıların bu beklentiyi göz önünde bulundurmaları gerektiği uyarısında bulundu.





Geçtiğimiz günlerde gram altın fiyatlarının 1880 TL seviyesinden geri çekildiğine dikkat çeken Memiş, şu anki fiyatın 1846-1852 TL aralığında olduğunu ifade etti. 1830 TL'nin destek seviyesi olarak izlenebileceğini kaydeden Memiş, fiyatların bu bölgede kararsızlık gösterebileceğini belirtti.

Böylece İslam Memiş, 2024 yılına ilişkin yaptığı açıklamada gram altın fiyatlarının o yılın ilk yarısı itibarıyla 2500 TL'yi görebileceği öngörüsünü paylaşmış oldu.

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