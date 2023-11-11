Altın almayanı pişman edecek tahmin! Altın fiyatları o günden sonra uçuşa geçiyor

Dolar kurundaki dalgalanmalar, ons altın fiyatlarını ve dolayısıyla gram altın değerini etkileyen kritik bir faktör olarak göz önünde bulunduruluyor. Bu finansal karmaşa içinde, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın piyasasıyla ilgili büyük bir öngörüde bulundu. Peki, gelecekte gram altın kaç Türk Lirası olacak? Acaba dolar değerinde bir düşüş bekleniyor mu? İşte finans dünyasının bu önemli detaylarını mercek altına alıyoruz.

Ünlü Ekonomistin Altın Tahminleri: Tarihi Rekorlar Kapıda! Dünya Ekonomisinin Karanlık Sularında: Doların Dansı ve Altının Geleceği - Hatice Kolçak'tan Sıradışı Tahminler ve Finansal Dalgalanmanın İzleri

Dünya ekonomisi her zamankinden daha fazla dalgalanmalar ve olağandışı gelişmelerle sarsıldığı bu dönemde, doların performansı ve altın piyasalarındaki hareketler büyük bir ilgi odağı haline geldi. Dolar kurundaki oynaklıklar ve ons altın fiyatlarındaki değişimler, altın yatırımcıları ve piyasa gözlemcileri arasında büyük bir merak konusu olmuş durumda. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, bu çalkantılı dönemde geleceğe dair çarpıcı tahminlerde bulunarak gram altının geleceğini ve doların performansını ele alıyor. İşte, finans dünyasının yakından izlediği bu önemli konuların ayrıntıları...

Dolar kurundaki dalgalanmalar, ons altın fiyatlarını ve dolayısıyla gram altın değerini etkileyen belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıkarken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın piyasasında heyecan uyandıran tahminlerde bulundu. Gram altının geleceği hakkında merak edilen soruların yanıtları geldi: Peki, gram altın kaç TL'ye ulaşacak? Dolar, gerçekten düşüşe mi geçecek? İşte bu finansal gelişmelerin derinlemesine incelenmesi...

Gram altın, son dönemde çarpıcı bir şekilde değer kazanarak rekor üstüne rekor kırdı. Özellikle ons altının 2000 doların üzerine tırmanması ve Orta Doğu'da yaşanan gerginliklerin emtia piyasalarına etkisi göz önüne alındığında, gram altın fiyatları tarihi zirvelere doğru hızla yol alıyor. Bu yılın başından itibaren gram altın değerinde yaşanan yüzde 65'lik artış, 2 bin liralık seviyeyi aşmayı hedefliyor. Ayrıca, ons altın fiyatları da rekorlara doğru yaklaşarak 2065 doları gördü. Uzmanlar, yıl sonuna gelindiğinde gram altının 2 bin TL'nin üzerinde olabileceği yönünde güçlü tahminlerde bulunuyorlar. Altın, son dönemde İsrail-Filistin çatışması gibi olaylar nedeniyle yüzde 8'den fazla değer kazandı. Bu gelişmeler altın piyasasının geleceği konusunda dikkatle takip ediliyor. İşte finans dünyasının yakından izlediği bu önemli detaylar...

2 BİN TL EŞİĞİ

Bu hafta, uluslararası büyük merkez bankalarının faiz politikaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranı kararı ile ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni borçlanma planı finans dünyasının odak noktasında. Özellikle ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil ihraçlarını artırma planı, bütçe açığının finansmanı için hayati bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu tahvil ihraçları, küresel mali kriz öncesine göre daha yüksek getirilere yol açtı. Bu önemli gelişmeler, finans piyasalarının geleceğine ışık tutmaya devam edecek gibi görünüyor.

Dünya Bankası Uyarıyor: Orta Doğu Çatışması Altın Piyasalarını Sarsabilir

Dünya Bankası, Orta Doğu'da patlak veren son çatışmanın küresel emtia piyasaları üzerinde "çifte şok" etkiler yaratabileceği konusunda bir uyarıda bulundu. Bu jeopolitik gerilimlerin artışıyla birlikte, altın fiyatları son dönemde yüzde 8'den fazla artış gösterdi. Altın, dünya genelinde jeopolitik belirsizliklerin yoğunlaştığı dönemlerde, yatırımcı güveninin zedelendiği bir barometre olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerin politika yapıcıları, olası enflasyon artışını yönetmek için tedbirler almaya zorlanabilirler.

Gram altın fiyatları ise tarihi zirvelere ulaşarak, yıl başından bu yana yüzde 65'ten fazla değer kazandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 2 bin TL'nin üzerinde kapanabileceğini öngörüyor. Altının ons fiyatının da 2024 yılında yükselmesi bekleniyor.

Dolar, Japonya Merkez Bankası'nın tahvil faiz hedeflerini yükselteceği haberleriyle değer kaybetti. Ancak bu süreçte gelişmekte olan ülke para birimleri genel olarak olumlu bir performans sergiledi. Türk lirası ise Brezilya realinin ardından en zayıf gelişen ülke para birimi olarak dikkat çekti. Dolar/TL paritesi günü 28,26 seviyesinden tamamladı.

Küresel emtia piyasalarının üzerinde beliren gölge, yatırımcıları tedbirli olmaya çağırıyor. Özellikle altın, ekonomik istikrarsızlık ve jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde güvenli bir sığınak olarak parlıyor. Geleceğe dair beklentiler ise gram altında rekorlar ve ons altında yükseliş olarak şekilleniyor.

NOT: BU AHBER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.