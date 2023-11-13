Altın almak isteyenlere İslam Memiş'ten uyarı! Bu detaya dikkat etmeyen pişman olacak

Altın alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan altın almayın! Uzman isim uyarıda bulundu! Detaylar haberimizde.

İslam Memiş, bazı bankaların Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylı ve denetlenen rafinerilerden gelen külçe altının düşük kaliteli olduğunu düşündüğü uyarısını yaptı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ ÖNEMLİ BİR UYARIDA BULUNDU

Ekonomik müphemiyet, enflasyondaki dalgalanmalar ve diğer faktörler çoğu zaman altının güvenli liman varlığı olarak kabul edilmesine yol açmaktadır. İslam Memiş, sosyal medya hesaplarından ilgi uyandıran bir açıklama yaptı. Uzman analistçi şunları söyledi: "Arkadaşlar burası çakallarla dolu. Halkın hakkını savunun." Bazı bankaların Maliye Bakanlığı'ndan onaylı ve denetlenen rafinerilerde üretilen külçe altınları düşük ayar olarak tanımlaması nedeniyle halkın zor durumda olduğunu söyledi. Memiş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bankanın müşterileri bankaya fiziki altın getiriyor. Bankanın uzmanları, 'Altın külçelerinin borsada işlem gören markalar olması gerekiyor. Bu külçelerin karat ağırlığı daha düşük. İsterseniz kilosu üç buçuk gram daha ucuza alabilirim.' diyorlar.





Maliye Bakanlığı ve Darphane Genel Müdürlüğü tarafınca onaylanan ve denetlenen bir rafineriden çıkan külçe altın nasıl düşük ayar olarak adlandırılabilir? Ülke dışına çıkarılan gram altının miktarını neden azaltabiliyorlar? Kim bu uzmanlar, kimin çalışanları, amaçları neler? Her şeyi biliyorum. Ama yer boş. Bilgi hiçbir şey ifade etmez." İslam Memiş sonra yaptığı gönderide şu ifadeleri kullandı: "Altının değerini belirleyen uzmanlar kimler? Bankalar altını geri kazanmak için özel rafinerilerle sözleşme yapıyor. Rafine bu kişiyi işçi olarak işe alır ve parayı alması için bankaya gönderir. Yani rafine diğer rafinelerle rekabet ediyor. Ürününün güvenilir olduğu izlenimini verir. Bu uzmanların ustalık sertifikaları var mı, bunu kim, nasıl kontrol ediyor? Denetlenseydi, 'Bu külçe altınları üç buçuk gram kestiniz?' diyecekti. Neden hesap sormuyoruz?''

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!