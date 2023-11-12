Akbank'ta hesap açtıran yaşadı! Faturalarının 900 TL'si bankadan

Akbank'tan büyük müjde! Hemen müşteri olanların faturalarının 900 TL'si banka tarafından ödenecek! Tüm detaylar haberimizde.

Akbank yaptığı kampanyalarla gündem olmaya devam ediyor! Müşterilere özel fatura kampanyası başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKBANK FATURA KAMPANYASI BAŞLADI

Akbank tarafından başlatılan son kampanyaya göre elektrik faturalarında 900 TL indirim uygulaması yapılacak. Müşteri memnuniyetini en üstte tutan bankalar arasında yer alan Akbank yaptığı kampanyalarla müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ederken yapılan duyurulara göre otomatik elektrik faturası talimatı veren ve banka tarafından belirlenmiş şartları taşıyan kişilere 900 TL ödeme yapılacak.





30 Kasım tarihine kadar 1024ENERJISA davet koduyla bankanın mobil uygulamasını indiren ve ilk kez bankanın müşterisi olan vatandaşlar kampanyadan faydalanabilecek. Akbank hesabını açan müşteriler fatura talimatlarını vadesiz hesap aracılığıyla ya da kredi kartları aracılığıyla yapabilecek. Otomatik fatura talimatı sonrasında faturanın yarısı kadar aylık 300 TL'ye varan nakit ödeme yapılacak ve müşteriye toplamda 900 TL nakit ödül fırsatı verilecek. Bir müşteri kampanyadan bir kez faydalanabilecek.