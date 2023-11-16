Akaryakıt devi BP, Türkiye'den çıkıyor!

Türkiye'nin en büyük istasyon ağına sahip firması olan Petrol Ofisi, BP'nin dağıtım ağını da envanterine ekleme kararı aldı. Yılların ardından BP, Türkiye'den tamamen çıkıyor.

Petrol Ofisi, Türkiye'deki akaryakıt pazarının önde gelen isimlerinden biri olarak, BP'nin Türkiye'deki şirketleri olan BP Petrolleri AŞ ve BP Turkey Refining Limited'i satın alacağını duyurdu. Anlaşma, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından tamamlanacak olup, işlem bedeli açıklanmadı.

BP Türkiye'den çekiliyor

Petrol Ofisi, şu anda Türkiye'deki en büyük istasyon ağına sahip, 1935 istasyonla lider konumda bulunuyor. BP'nin Türkiye'den çekilmesiyle birlikte, Petrol Ofisi'nin pazar payı daha da artacak. BP'nin Türkiye'deki 770 istasyonu, Petrol Ofisi'nin güçlü istasyon ağına eklenmiş olacak.

Petrol Ofisi'nin CEO'su Mehmet Abbasoğlu, satın alma ile ilgili olarak, "Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Satın alma işlemi tamamlandığında, Petrol Ofisi'nin istasyon sayısı 2705'e ulaşacak ve Türkiye'de faaliyet gösteren istasyonların %21,64'ü Petrol Ofisi'ne ait olacak.