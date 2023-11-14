Ağzınıza sürdüğünüz an kilo almaya başlatıyor! Her gün yediğimiz o besin sağlık düşmanı çıktı

Bu haberi okuduktan sonra bu besini bir daha tüketmeyeceksiniz! Uzmanlar sık sık uyarıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Her evin vazgeçilmezi olan bu besin aslında sağlık düşmanı! Anında kilo yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BESİN ASLINDA ÇOK ZARARLI

Günümüzde birçok insan ekmek tüketimini bırakmaya başladı. Diyet listelerinde karbonhidrat olmayan besinleri tercih eden kişiler enerjilerinin yerinde olması için unlu besinleri tüketmeyi bırakıyor. Uzmanlar bu konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan araştırmalara göre ekmek yemeyen kişiler ani uyku bastırması yaşamıyor ve daha hızlı kilo vermeye başlıyor. Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, datam buğday ekmeği daha çok tercih edilmeye başlanmışken beyaz ekmeğin un ve mayasının genetiğiyle oynandığı ile ilgili iddialar da güçleniyor. Yani beyaz ekmekte katkı maddeleri olduğu ve cilt problemlerine de sebep olabileceği düşünülüyor.





Ekmek içinde olan gluten akneye sebep oluyor ve vücut gluten salgılayamadığı zaman bağırsaklar hasar görmeye başlıyor. Gluten sindirim sorunlarına sebep oluyor ve tam buğday ekmeğinde yüksek olan lif oranı beyaz ekmeklerde yer almıyor. Günlük olarak birkaç dilim tam tahıllı ekmek tüketimi kişinin ihtiyacı olan lif oranını salgılıyor. Aynı zamanda bu oranı meyve ve sebzelerden de alabiliyorsunuz. Ekmek yemeyen kişilerin yüzde 70 oranı kilo verme süreçlerini daha hızlı atlatıyor. Ekmeğin içinde olan glisemik indeks çikolatadan bile daha yüksek olarak ortaya çıkıyor. Ekmek içinde olan nişasta kana karıştıktan sonra glikoza dönüşüyor ve kan dolaşımını hızlandırarak insanın daha erken acıkmasına sebep oluyor. Çok miktarda beyaz ekmek tüketimi vücuda birçok zarar sağlıyor. Beyaz ekmek kan şekerinin aniden yükselip aniden düşmesine sebep olduğu için açlık hissi daha erken yaşanıyor. Paketli ekmekler içinde şeker ve katı yağ oranı fazla olduğu için tüketim yapan kişi daha hızlı şekilde kilo alıyor. Glutene alerjisi olan kişiler de ekmek tüketimi yaptığı zaman sindirim problemleriyle karşı karşıya kalıyor.