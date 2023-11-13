Acil nakde sıkışanlara 3 bankadan kredi desteği! Tek şartla 35.000 TL'ye kadar kredi verilecek
QNB Finansbank SMS İle Kredi Başvurusu:
QNB Finansbank'tan kredi çekeilmek için TC kimlik numaranızı 5035’e göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Banka başvurunuzun sonucunu kısa sürede size bildirecektir. Onaylandıktan sonra size en yakın finans bankası şubesinden, belirlenen kredi limiti dahilinde kredinizi kullanabileceksiniz. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız şubeye gitmenize gerek kalmadan SMS onayı ile kredi alabilirsiniz. 35.000 TL kredi, 3 ay erteleme seçeneğiyle 36 aya varan vadelerle sunuluyor.
Aktifbank SMS kredisi başvurusu:
Aktifbank, kredi sorunu yaşayanlara yönelik SMS ile kredi başvurusunu yapma imkanı sunuyor. Borç almak istediğiniz tutara karar verin, cep telefonunuza "Kredi TC Kimlik Numarası" yazıp 3050'ye gönderin.
Bankalar 35.000 TL’ye kadar krediye onay veriyor.
Onaylandıktan sonra, müşteri hizmetlerimiz size telefonda rehberlik edeceğinden, krediden yararlanmak için bir banka şubesine gitmeye gerek yoktur.
Denizbank SMS kredi başvurusu:
Denizbank'ta 35.000 TL'ye kadar SMS kredisine başvurabilirsiniz. Banka şartlarını sağlıyorsanız cep telefonunuza "Kredi TC Kimlik Numaram" yazıp 3280'i tuşlayarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.
Kısa sürede alınan kredi sonuçlarının iyi olması halinde, size en yakın olan Denizbank şubesinden sadece kimliğiniz ile kredi talebinde bulunabilirsiniz.
QNB Finansbank, Aktifbank ile Denizbank'ın SMS kredi başvuru seçenekleri finansal ihtiyaçlarınıza hem hızlı hem de kolay çözüm sağlıyor. Geleneksel başvuru sürecinden sıkılanlar için bu yöntemler krediye erişimi kolaylaştırıyor. Ancak başvuru yapmadan önce spesifik koşulları dikkatlice kontrol etmek önemlidir.