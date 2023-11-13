Acil nakde sıkışanlara 3 bankadan kredi desteği! Tek şartla 35.000 TL'ye kadar kredi verilecek

Finansal ihtiyaçlarınıza çözüm bulmak bundan sonrasında daha hızlı ve daha kolay. QNB Finansbank, Aktifbank ve Denizbank gibi önde gelen bankalar, SMS'le kredi başvurusu yapma olanağı sunarak kredi verme sürecini yeniden tanımlamaktadır. 35.000 TL'ye kadar krediye ihtiyacınız varsa kredi notunuz veya bankacılık geçmişiniz hakkında endişelenmenize gerek yok. Ancak tüm kredi başvurularının belirli şartlara tabi olduğunu unutmamak gerekir.