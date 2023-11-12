81 ilde personel alımı başladı: İşsiz kişi kalmayacak! İşkur başvuru ekranını açtı

İŞKUR iş arayan adayların yüzünü güldürdü! Bütün illerde personel alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

İş arayan adaylar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları araştırırken yüzleri güldürecek haber paylaşıldı! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR PERSONEL ALIMLARI

İŞKUR adaylarla yüzlerce açık iş ilanını paylaşmaya devam ediyor. Yapılan son duyurulara göre ülke genelinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Personeli ve Büro Personeli alımı yapılacak. Adaylar başvurularını resmi internet sitesi üzerinden online şekilde yapabilecek. Güvenlik Görevlisi başvurusu yapacak adayların silahlı ya da silahsız güvenlik kimlik kartı olması gerekiyor. Temizlik personeli kadrosunda çalışacak adaylar kurumların düzen ve temizliğini üstlenecek. Her kadro için özel şartlar da aranıyor.





İŞKUR kadrolarına başvuru yapmak için genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, İŞKUR kaydı olması, başvuru yapılacak kadro için özel şartların taşınması, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması gerekiyor. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması, silahlı ya da silahsız güvenlik kimlik kartı olması, vardiyalı çalışmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması gerekiyor. Temizlik Personeli kadrosu için en az ilkokul mezunu olunması ve vardiyalı şekilde çalışmaya bir engeli olmaması gerekiyor. Büro Personeli kadrosu için en az lise mezunu olunması ve vardiyalı sistemde çalışmaya uygun olunması gerekiyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvuru yapmak için resmi internet sitesine girdikten sonra İş Arayan seçeneğini seçtikten sonra e-Devlet sistemi aracılığıyla giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra Açık İş İlanları seçeneğini seçerek başvuru yapmak istediğiniz kadroyu arayarak başvurunuzu online olarak oluşturabilirsiniz.