TÜİK enflasyon verilerine göre, 2024 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan oranı değiştirmezse, 2024 MTV oranları belli oldu. Hangi araç ne kadar MTV ödemesi yapacak? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, 2024 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor. Eğer bir değişiklik olmazsa, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de bu oranda artacak.

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları araçların motor gücüne ve yaşına göre farklılık gösteriyor. İşte, araçlara göre 2024 yılı için belirlenen MTV oranları:

2024 İÇİN BELİRLENEN MTV ORANLARI

0-1300 Motor Gücüne Sahip Araçlar:

Matrahı 114 bin liraya kadar;

1-3 yaş: 2.120 TL'den 3.359 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 1.479 TL'den 2.343 TL'ye çıktı.

Matrahı 114.000-199.700 arası

1-3 yaş: 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktı.

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş: 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı.

1301-1600 Motor Gücüne Sahip Araçlar:

Matrahı 114.000 liraya kadar

1-3 yaş: 3.693 TL'den 5.572 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 2.769 TL'den 4.387 TL'ye çıktı.

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş: 4066 TL'den 6442 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 3049 TL'den 4831 TL'ye çıktı.

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş: 4434 TL'den 7026 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 3325 TL'den 5268 TL'ye çıktı.

1601-1800 Motor Gücüne Sahip Araçlar:

Matrahı 285.800’ü aşmayanlar

1-3 yaş: 7.178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 5.613 TL'den 8.870 TL'ye çıktı.

Matrahı 285.800’ü aşanlar

1-3 yaş: 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı.

1801-2000 Motor Gücüne Sahip Araçlar:

Matrahı 285.800 lira

1-3 yaş: 9.048 TL'den 14.337 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 6.968 TL'den 11.041 TL'ye çıktı.

Matrahı 285.800 lira ve üstü

1-3 yaş: 11.311 TL'den 17923 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 9.505 TL'den 15061 TL'ye çıktı.

2001-2500 Motor Gücüne Sahip Araçlar:

1-3 yaş: 16.967 TL'den 26.885 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 12.319 TL'den 19.520 TL'ye çıktı.

Matrahı 356.900 lira

1-3 yaş:16.967 TL'den 26.885 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 12.319 TL'den 19.520 TL'ye çıktı.

Matrahı 356.900 lira ve üstü

1-3 yaş: 18.512 TL'den 29.334 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 13.436 TL'den 21.290 TL'ye çıktı.

2501-3000 Motor Gücüne Sahip Araçlar:

Matrahı 714.300 lira

1-3 yaş: 23.658 TL'den 37.488 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktı.

Matrahı 714.300 lira ve üstü

1-3 yaş: 25.812 TL'den 40.901 TL'ye çıktı.

4-6 yaş: 22.453 TL'den 35.579 TL'ye çıktı.

4001 CC ve Üzeri Motor Gücüne Sahip Araçlar:

Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan

1-3 yaş: 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktı.

Matrahı 1.357.700 lirayı aşan

1-3 yaş: 101.153 TL'den 160.287 TL'ye çıktı.

7-11 Yaş Grubundaki Araçlar:

0-1300 CC: 2023 MTV 826 TL, 2024 MTV 1.308 TL.

1301-1600 CC: 2023 MTV 1.606 TL, 2024 MTV 2.544 TL.

1601-1800 CC: 2023 MTV 3.003 TL, 2024 MTV 4.758 TL.

1801-2000 CC: 2022 MTV 2.882 TL, 2024 MTV 4.566 TL.

16 Yaş ve Üzeri

0-1300 CC: 2023 MTV 219 TL, 2024 MTV 347 TL;

1301-1600 CC - 2023 MTV 436 TL, 2024 MTV 690 TL.

Motosikletler İçin 2024 MTV Oranları:

100-250 CC

1-3 yaş arası 625 TL, 4-6 yaş arası 467 TL, 7-11 yaş arası 345 TL, 12-15 yaş arası 212 TL, 16 yaş ve üzeri 80 TL.

251-650 CC: 1-3 yaş arası 1.294 TL, 4-6 yaş arası 979 TL, 7-11 yaş arası 625 TL, 12-15 yaş arası 345 TL, 16 yaş ve üzeri 212 TL.

Minibüsler İçin 2024 MTV Oranları:

1-6 Yaş Arası: 2.535 TL'den 4.016 TL'ye çıktı.

7-15 Yaş Arası: 1.674 TL'den 2.652 TL'ye çıktı.

16 Yaş Üstü: 817 TL'den 1.294 TL'ye çıktı.