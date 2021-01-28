90’lı yılların sevilen dizisi The Mighty Ducks için şimdi Disney+ platformu aracılığıyla TV uyarlaması yapılıyor. Game Changers adıyla yayınlanacak dizi ilk fragman videosunu yayınlarken, çıkış tarihi için de net bir zaman verdi. İşte detaylar…

Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından severek izlenen spor filmi The Mighty Ducks serisi 1992 yılında ilk kez Disney tarafından sinema salonlarına ulaştırılmıştı. 14 milyon dolarlık devasa bütçesiyle 50 milyon dolar gişe hasılatı yakalayan film toplamda üç filmden oluşan bir seri haline gelirken; son filmden hemen sonra 1996 ila 1997 yılları arası serinin bir de animasyon dizisi çekilmişti. Kısa sürede 90’lar efsane olmayı başaran yapım şimdi unutulmaz karakterleriyle geri dönmeye karar verdi.

The Mighty Ducks, Mart Sonunda Disney+’ta Yayınlanacak

The Mighty Ducks: Game Changers dizisi için ilk fragman Aralık ayında yayına girmişti. Şimdi yeniden bir fragmana kavuşan dizi, bu kez yeni görüntüler eşliğinde vizyon tarihi konusunda da nihai bilgiyi paylaştı. Açıklanan detaylara göre yapım ilk bölümüyle 26 Mart 2021‘de Disney+ servisinde gösterime girecek.

Çekimleri Kanada’da gerçekleşen dizi Steven Brill, Cathy Yuspa ve Josh Goldsmith tarafından geliştirilirken beklenen yapımda Brady Noon, Swayan Bhatia, Luke Islam, Lauren Graham gibi yıldız isimler görev alacak. Dizide küçük çocuklardan oluşan bir hokey takımının eğlenceli hikayesine değinilecek. Ayrıca beklenen yapımda Emilio Estevez, film serisindeki Gordon Bombay karakterini yıllar sonra yeniden canlandıracak.