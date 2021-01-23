CNN ekranlarında yaptığı unutulmaz talk show programı ile hafızalardan silinmeyen Larry King bugün hayatını kaybetti. Usta televizyoncu Los Angeles’ta hayata gözlerini yumduğunda 87 yaşındaydı…

Larry King‘in kurucusu olduğu prodüksiyon şirketi Ora Media, bugün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir açıklamada ünlü televizyoncunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamaya göre King, Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde tedavi görüyordu. Los Angeles’ta hayata gözlerini yuman bir dönemin efsane ismi, Ocak ayının başlarında COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve iki gün yoğun bakımda kalmıştı. Sanatçının Koronavirüsü nedeniyle vefat ettiği iddia edilse de henüz ölüm nedeni kesim olarak açıklanmadı.

Larry King’in doğrulanmış Facebook hesabı üzerinden duyurulan vefat haberi şu cümlelerle hayranlarına paylaşıldı: “Ora Media olarak bu sabah Los Angeles’taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde vefat eden kurucu ortak, ev sahibi ve arkadaşımız Lary King’in ölümünü derin bir üzüntüyle sizlere aktarıyoruz. 63 yıldır radyo, televizyon ve dijital medya platformlarında, Larry’nin binlerce röportajı, sanatçının benzersiz ve kalıcı yeteneğinin bir kanıtı olarak duruyor.”

1985 yılından 2010’a kadar devam eden CNN kanalında Larry King Live programı ile uzun soluklu bir şekilde hayranlarının karşısına çıkan usta televizyoncunun şimdiye kadar yaklaşık 50 binin üzerinde canlı röportaj gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Dalai Lama, Elizabeth Taylor, Mikhail Gorbaçov, Barack Obama, Yaser Arafat, Bill Gates ve Lady Gaga gibi birbiriyle alakasız onca isme sorularını yönelten tecrübeli isim; aynı zamanda kendinden sonra gelen birçok televizyoncuya da rol model olmuştu.

Sosyal medya platformlarından Larry King’in ölümü üzerine yas dolu mesajlar paylaşılırken, deneyimli televizyoncunun yerinin bir daha doldurulamayacağı pek çok seveni tarafından ifade ediliyor.