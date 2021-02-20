Bir dönemin popüler GIF animasyonu Nyan Cat bugün kripto sanat platformu Foundation üzerinden açık arttırma yoluyla satıldı. Eserin onuncu yıl dönümünde sanatçı Chris Torres, yıllar önce tasarladığı kısa video için Ethereum para birimiyle rekor fiyattan alıcı buldu. İşte detaylar…

2 Nisan 2011 tarihinde YouTube platformuna yüklenen Nyan Cat videosu kısa süre içerisinde büyük bir şöhrete sahip oldu. Belki de yaratıcısı Chris Torres‘in bile başlangıçta tahmin edemeyeceği bu popülarite, şimdi seneler sonra karşılığını buldu ve yaratıcısına devasa bir para kazandırdı. Sanatçının kendi kedisinden ilham alarak çizdiği eser, sanal müzayede etkinliğinde pek çok insan için dudak uçuklatacak fiyatlardan alıcısına teslim edildi.

Kripto paralar üzerinden sanatçı, küratör ve koleksiyoncular için sanal açık arttırma etkinlikleri düzenleyen Foundation platformu dün Nyan Cat GIF görseli için 15 saat sürecek bir müzayede başlatmıştı. Uzayda uçarken peşinden gökkuşağı sürükleyen kedi animasyonu burada yaklaşık 300 Ethereum karşılığında satıldı. Güncel kripto para borsası hakkında fikir sahibi olmayanlar için bu rakam, takriben 607 bin dolar gibi olağanüstü bir fiyata tekabül etmektedir.

Yüz binlerce dolara alıcısına teslim edilen dijital sanat eseri Nyan Cat, aynı zamanda kendi alanında pek de görülmeyen ve fark yaratacak bir girişime imza attı. Foundation.app adresinde sürekli olarak çeşitli online müzayede etkinlikleri devam etse de ulaşılan son rakam ivmeyi daha da arttırabilir gibi görünüyor.