Championship Manager 01/02 sezonu efsane oyuncusu Maxim Tsigalko hayatını kaybetti. Belaruslu eski futbolcu Tsyhalka, 37 yaşında henüz oldukça gençken hayata gözlerini yumdu. Dünya genelinde birçok CM oyunu hayranı Tsigalko’yu duygu dolu mesajlar eşliğinde andı.

Minsk şehrinde hayata gözlerini açan Maksim Tsyhalka, yerel futbol kulübü Dinamo takımına forvet olarak transfer olması ile birlikte geniş kitlelere ismini duyurmaya başlamıştı. Kısa sürede Belarus milli takımı kadrosuna girmeye hak kazanan yıldız hayatı boyunca ülkesi için top koştururken, bir gün Belarus’un futbol konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında gösterileceğine inanıyordu.

Maksim Tsyhalka futbol kariyeri boyunca hiç şüphesiz ki önemli başarılara imza attı ve döneminin önde gelen futbolcuları arasında gösterildi. Fakat yıldızın asıl parlaması bir video oyunu sayesinde gerçekleşti. Championship Manager 2001/02 oyununda olağanüstü performansıyla dikkat çeken yıldız, biraz da oyun geliştiricilerinin abartılı yükseltmeleri ile oyunun bir numaralı ismi haline gelmişti. Halen daha popüler kültürde ismi sıkça hatırlanan Maxim Tsigalko, CM’nin ikonik oyuncularından bir tanesi olmuştu.

The man, the mith, the legend, Maxim Tsigalko lost his life today 😢 Rest in peace 🙏 pic.twitter.com/BHDYUiIrzc — FM BLOG | #FM21 (@FMBL0G) December 25, 2020

Maksim Tsyhalka 37 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu!

Maxim Tsigalko olarak bilinen Belaruslu forvet oyuncusu henüz 26 yaşındayken dizinden geçirdiği trajik sakatlık nedeniyle futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kalmıştı. Ancak yine de neredeyse tüm bir kariyeri Championship Manager oyunu ile hatırlanan yıldız, emekli olmasından sonra bile gerçek halinden katbekat yüksek statüsü ve oyuncu özellikleri ile anılmaya devam etti.

Yakın bir zaman öncesine kadar Championship Manager kariyeri konusunda bilgi sahibi dahi olmayan Tsyhalka’nın futbol hayatından sonra inşaat işleriyle uğraştığı biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda basına verdiği bir röportajda ailesi ve çocuklarına bakabilmek için güçlük geçtiğini ifade eden sporcu genç yaşta hayata veda etti. Tüm dünyadaki CM hayranları sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Maxim’in yasını tuttu.