Championship Manager 01/02 sezonu efsane oyuncusu Maxim Tsigalko hayatını kaybetti. Belaruslu eski futbolcu Tsyhalka, 37 yaşında henüz oldukça gençken hayata gözlerini yumdu. Dünya genelinde birçok CM oyunu hayranı Tsigalko’yu duygu dolu mesajlar eşliğinde andı.

Minsk şehrinde hayata gözlerini açan Maksim Tsyhalka, yerel futbol kulübü Dinamo takımına forvet olarak transfer olması ile birlikte geniş kitlelere ismini duyurmaya başlamıştı. Kısa sürede Belarus milli takımı kadrosuna girmeye hak kazanan yıldız hayatı boyunca ülkesi için top koştururken, bir gün Belarus’un futbol konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında gösterileceğine inanıyordu.

Maksim Tsyhalka futbol kariyeri boyunca hiç şüphesiz ki önemli başarılara imza attı ve döneminin önde gelen futbolcuları arasında gösterildi. Fakat yıldızın asıl parlaması bir video oyunu sayesinde gerçekleşti. Championship Manager 2001/02 oyununda olağanüstü performansıyla dikkat çeken yıldız, biraz da oyun geliştiricilerinin abartılı yükseltmeleri ile oyunun bir numaralı ismi haline gelmişti. Halen daha popüler kültürde ismi sıkça hatırlanan Maxim Tsigalko, CM’nin ikonik oyuncularından bir tanesi olmuştu.

The man, the mith, the legend, Maxim Tsigalko lost his life today 😢

Rest in peace 🙏 pic.twitter.com/BHDYUiIrzc

