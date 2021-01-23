Edgar Wright tarafından yönetilen Last Night in Soho filmi vizyon tarihi konusunda değişiklik yaptı. Nisan’da gösteirme girmesi beklenen yapımın Ekim’e ertelendiği öğrenildi.

Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Baby Driver ve The World’s End gibi efsane filmlerin yönetmeni İngiliz sinemacı Edgar Wright yeni filmi için bir açıklama yaptı. Normal şartlarda 22 Nisan 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanan psikolojik korku temalı Last Night In Soho filminin Ekim ayında gösterime gireceği öğrenildi. 1960’lı yılların Londra’sında geçecek yapım Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie ve Matt Smith gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor. İlk etapta geçtiğimiz yıl sinema salonlarına ulaşacağı söylenen yapım şimdi hayranlarını üzecek şekilde; Koronavirüsü nedeniyle üst üste erteleme durumlarına maruz kalıyor.

Some news – my new film @lastnightinsoho will now be coming out later in the year. I know some of you may be disappointed, but my hope is more of you will be able to experience it as we intended; in the dark, on a big screen, with an audience. See you at the movies…10/22/21 pic.twitter.com/9DH4alnEyv — edgarwright (@edgarwright) January 22, 2021

2004 yılında ilk korku filmi Shaun of the Dead ile büyük hayran kitlelerine ulaşan Edgar Wright, bu filmle elde ettiği muazzam başarının ardından Cornetto Üçlemesi‘ni hayata geçirdi ve aynı çizgide filmler üretmeye devam etti. En son dört sene önce bir film çeken yönetmen, hayranlarına karşı kendini biraz özletse de açığı kapatacak unutulmaz bir yapıma daha imza atmaya hazırlanıyor.

Last Night in Soho Film Konusu ve Oyuncuları

Moda tasarımına meraklı genç bir kızın 1960’lı yıllara ışınlandığı bu fantastik hikayede, kızın hayatı boyunca kendine idol aldığı ünlü bir şarkıcıyla tanışması olayları ilginç bir noktaya sürüklüyor. Fakat korkutucu olan şu ki, 60’ların Londra’sı, genç kızın hiç de hayal ettiği gibi değil ve birbirinden tehlikeli insanlarla dolu… Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie, Matt Smith, Diana Rigg ve Terence Stamp gibi isimleri bir arada seyredeceğimiz Last Night in Soho konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük beklenti yaratıyor.