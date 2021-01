Edgar Wright tarafından yönetilen Last Night in Soho filmi vizyon tarihi konusunda değişiklik yaptı. Nisan’da gösteirme girmesi beklenen yapımın Ekim’e ertelendiği öğrenildi.

Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Baby Driver ve The World’s End gibi efsane filmlerin yönetmeni İngiliz sinemacı Edgar Wright yeni filmi için bir açıklama yaptı. Normal şartlarda 22 Nisan 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanan psikolojik korku temalı Last Night In Soho filminin Ekim ayında gösterime gireceği öğrenildi. 1960’lı yılların Londra’sında geçecek yapım Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie ve Matt Smith gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor. İlk etapta geçtiğimiz yıl sinema salonlarına ulaşacağı söylenen yapım şimdi hayranlarını üzecek şekilde; Koronavirüsü nedeniyle üst üste erteleme durumlarına maruz kalıyor.

Some news – my new film @lastnightinsoho will now be coming out later in the year. I know some of you may be disappointed, but my hope is more of you will be able to experience it as we intended; in the dark, on a big screen, with an audience. See you at the movies…10/22/21 pic.twitter.com/9DH4alnEyv

— edgarwright (@edgarwright) January 22, 2021