Bu gün Windows oyun alanında daha fazla söz sahibi olup Sony’yi geride bırakmak için yeni bir atak yaptı. Xbox Game Pass platformuna üye olduğunuzda artık EA Play oyunlarını da ek ücret ödemeden oynayıp indirebileceksiniz.

Xbox Japonya‘da Oyun konsolu satışında Sony‘nin gerisinde kalmasından sonra Sega ve Konami oyun şirketlerini bünyesine katmaya hazırlanıyordu. Bundan önce de hatırlayacaksınız Bethesda‘yı satın almıştı.

Xbox Game Pass PC üyeliği fiyatı ne kadar?

Xbox Game Pass PC üyelik ücreti 29.99 TL/ay. Ama şu an ilk kez abone olmak isteyenler için 1. ayın ücreti 1 dolar, 2. ve sonraki aylarda abonelik otomatik olarak 29.99 TL olarak devam etmektedir. 2021 yılı için sistemde ek ücret artışı olmayacağını açıklamış bulunmakta. Oyun severler için iyi bir fırsat.

Şu detayı atlamayalım. Bilgisayardan oynamak için gerekli olan sürüm Windows 10’un en son güncellemesi + bir de Xbox uygulamasının yüklü olması gerekiyor.