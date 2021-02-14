Dwayne Johnson’ın otobiyografik dizisi Young Rock için yeni set fotoğrafları yayınlandı. Ortaya çıkan fotoğraflarda Vince McMahon ve Macho Man olarak anılan Randy Savage’in dizide başka oyuncular tarafından canlandırıldıkları görüldü. İşte detaylar…

The Rock adıyla WWE sahnelerinde ününe ün katan ünlü Amerikan güreşçisi ve aktör Dwayne Johnson şimdi çok yakında kendi hayatını anlatan bir dizi ile hayranlarıyla buluşacak. Johnson’ın yaşamının belli dönemlerini konu alacak otobiyografik durum komedisi dizisi iki gün sonra ekranlara gelecekken; şimdi nefesleri tutarak beklediğimiz heyecan verici yapımdan yepyeni bilgiler gelmeye başladı.

Bugün paylaşılan yeni set fotoğraflarına göre dizide Vince McMahon ve Macho Man (Randy Savage) karakterleri yer alacak. Uzun yıllardır WWE Başkanı ve CEO’su olarak hizmet veren McMahon’u Johnson’ın profesyonel güreşçilik kariyeri döneminde ekranlarda seyredeceğiz. McMahon’a tecrübeli aktör Adam Ray hayat verecek.

Güreşçilik kariyerinin yanı sıra aktör, yorumcu, rapçi ve beyzbol oyuncusu olarak çok yönlü kişiliğini ortaya koyan Randy Savage‘yi ise Kevin Makely canlandıracak. Bu iki karakterle beraber The Rock’ın Smackdown ve RAW yıllarında eşsiz bir yolculuğa çıkacağız gibi görünüyor.

Deneyimli yıldız Dwayne Johnson yeni Young Rock dizisi ile çocukluk yıllarından güreşçilik kariyerine, sinema oyunculuğundan aile hayatına kadar hayatının birçok dönemecini eğlenceli bir üslupta anlatacak. Ayrıca Johnson’ın ABD Başkan Adayı olması gibi absürt hikayeler de “gelecek” teması altında işlenecek. Dizi ilk bölümüyle 16 Şubat’ta yayınlanacak.