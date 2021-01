The Rock adıyla da bilinen ünlü boksör ve oyuncu Dwayne Johnson, kendi hayatını anlattığı bir sitcom dizisi ile hayranları karşısına çıkacak. Young Rock isimli dizi, Johnson’ın kariyerinin başlangıç yıllarını oldukça eğlenceli bir üslupta anlatacak. Şimdi beklenen komedi dizisinden ilk fragman geldi. Ayrıca dizinin yayın tarihi de netlik kazandı.

Ünlü güreşçi ve aktör Dwayne Johnson sosyal medya üzerinden Twitter ve Instagram takipçilerine, kendi hayatını konu alan NBC’nin yeni sitcom dizisi Young Rock hakkında ilk somut detayları gözler önüne serdi. Usta sanatçı dizinin ilk fragmanını paylaşırken, gönderinin açıklama kısmına yazdığı “Keşke babam da bunu görseydi, gurur duyardı,” mesajı ile hayranlarını oldukça duygulandırdı.

