The Rock adıyla da bilinen ünlü boksör ve oyuncu Dwayne Johnson, kendi hayatını anlattığı bir sitcom dizisi ile hayranları karşısına çıkacak. Young Rock isimli dizi, Johnson’ın kariyerinin başlangıç yıllarını oldukça eğlenceli bir üslupta anlatacak. Şimdi beklenen komedi dizisinden ilk fragman geldi. Ayrıca dizinin yayın tarihi de netlik kazandı.

Ünlü güreşçi ve aktör Dwayne Johnson sosyal medya üzerinden Twitter ve Instagram takipçilerine, kendi hayatını konu alan NBC’nin yeni sitcom dizisi Young Rock hakkında ilk somut detayları gözler önüne serdi. Usta sanatçı dizinin ilk fragmanını paylaşırken, gönderinin açıklama kısmına yazdığı “Keşke babam da bunu görseydi, gurur duyardı,” mesajı ile hayranlarını oldukça duygulandırdı.

🚨 @nbcyoungrock

I wish my dad was around to see. Maaaaan he would’ve been proud. Yes, I kicked puberty’s ass at 15 and turned tequila tycoon by 10 😂🥃🤦🏽‍♂️ Cant wait to make ya laugh and share some life lessons I’ve learned along the way. #YOUNGROCK🖤@SevenBucksProd

FEB 16! pic.twitter.com/FSebsrvOHI — Dwayne Johnson (@TheRock) January 16, 2021

Nahnatchka Khan ve Dwayne Johnson ikilisi tarafından yaratılan Young Rock dizisi NBC ekranlarında 11 bölüm için anlaşma imzalamış durumda. Beklenen yapımda Johnson’ın profesyonel güreşçi olma tutkusu ile büyümesi, gençliğinde bulaştığı futbol hevesi ve yetişkinlik yıllarında yöneldiği Hollywood kariyerine girişi anlatılacak.

Eğlenceli dizinin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson kendini canlandırırken, yıldız oyuncunun 10 yaşındaki halini Adrian Groulx, 15 yaşındaki halini Bradley Constant, 20 yaşındaki halini ise Uli Latukefu oynayacak. Her bölümde göreceğimizi öğrendiğimiz bu üç farklı isim, bizlere dizinin paralel kurgu stiliyle zamandan zamana sıçrayacağının da ipuçlarını veriyor.

The Rock, kariyeri ve ailesi ile ilgili sıra dışı hikayeleri barındıracağı bu keyifli diziyle 16 Şubat‘ta NBC ekranlarında hayranlarıyla buluşacak. Hemen ertesi günü kaçıranlar için dizi Peacock ekranlarına gelecek. Ancak ülkemizde her iki platform da mevcut olmadığı için dizinin nereden izlenebileceği şimdilik bilinmiyor.