Evimizde, iş yerlerimizde, bankalarda, havalimanlarında vs kullandığımız teknolojik ürünlerin sürekli olarak değiştiğini, geliştiğini görüyoruz ve deneyimliyoruz. İnternet ve bilgisayar kullanımının genişlemesi nedeniyle LCD, Tablet, ve akıllı telefonların kullanımının artması kasetler, tüplü TV’ler, CD’ler, ses kayıt cihazları gibi ürünlerin kullanımını azaltmıştır.

Dünyada Teknolojinin Önemi

Teknolojinin önemini daha iyi anlayabilmek için öncelikle insanlar üzerindeki faydasını anlamamız gerekir. Teknolojinin dünya üzerinde günlük hayatı kolaylaştırması açısından birçok faydası bulunur.

Geçmiş yüzyıllarda teknolojinin insanlar üzerinde sayısızca faydaları dokunmuştur. Bunlardan bazılarından bahsedecek olursak örneğin; televizyon ve bilgisayarın son yıllarda teknoloji sayesinde dünya üzerinde kullanım oranlarında artış göstermiştir. Televizyon ve bilgisayar dünyayı geliştiren, hayal gücünü geliştirip merak uyandıran, eğitimi teşvik edip insanların sanal ortamda her türlü bilgiyi öğrenmesini sağlayan ortamlar sunarak dünyada teknolojinin önemi hakkında bize bir kez daha göstermiş oldu.

Dünyada Teknolojik Gelişmeler

Dünyada Son 10 Yılın Teknolojik Gelişmeleri:

Yapay Zeka ( Artificial Intelligence )

Makinelerin deneyimleyerek öğrenmesi, yeni girdi ve çıktılara uyum sağlayabilmesi, insan benzeri görevleri yerine getirmesi yapay zekanın en önemli teknolojik gelişmeler açısından örnekleridir. Bu teknolojileri kullanarak bilgisayarlar, büyük verileri işlerler ve veri kalıplarına göre görevlerini yerine getirirler.

Büyük Veri ( Big Data )

Büyük veri: Verileri analiz ve sınıflandırma yaparak anlamlı ve işlenebilir duruma getirmesi işlemidir. Büyük veri, mevcut halde olan bilgileri en kullanışlı hale getirip, işletme ve kurumların müşterilerinin görüşlerini, fikirlerini yeni bir bakış açısına ve yeni kanalları faaliyete geçirerek geliştirmesi aşamasıdır. Bu durumda en faydalı bilgiye büyük veri prensiplerine dayanarak en sade ve işlenebilir olduğunu ortaya koyar.

Teknolojide Dünya Nereye Gidiyor?

Dünya, dijital ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ile çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve büyüyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi yenilikçi teknolojiler şirketlerin iştahını kabartacak kadar kâr sağladığından dolayı büyük bir rekabet içerisindeler. Bu rekabet dünyada teknolojilerin gelişmesini sağlamakla kalmıyor ve Yeni Dijital Ekonomi liderlerinin rekabetini ve bu rekabetten milyonlarca insanın teknoloji alanından iş olanakları sağlayıp yararlanmasını sağlar.

Eski zamanlarda evinde en önemli haberleşme cihazı olan telefonu olmayan insanlar postaneler veya sokaklardaki ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişimini gerçekleştirmekteydi. Fakat o günler çok eskide kaldı şimdi ise neredeyse herkesin kendine ait cep telefonu var ve birçok işlemi cep telefonu aracılığıyla anlık olarak gerçekleştirme imkanı sağlıyor. Bu durum ‘’teknolojide dünya nereye gidiyor?’’ sorusuna en güzel yanıttır.