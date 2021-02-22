Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Müdürü Hans Kluge, COVID-19 salgınının ne zaman biteceği konusunda öngördüğü tarihi paylaştı. Danimarka’da bir televizyon kanalına konuşan yetkili, pek çok insanın yüreğine su serpecek bir açıklama kaydetti. İşte detaylar…

İlk defa 2019 yılının son çeyreğinde henüz sebebi tam olarak bilinemeyen bir şekilde ortaya çıkan COVID-19 salgını 2021 yılına geldiğimizde halen daha pek çok ülkede etkisini yoğun bir şekilde göstermeye devam ediyor. Konuya ilişkin yaptığı tüm açıklamalarla tüm dünyanın meraklı gözlerle haber almayı beklediği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de belirli periyotlarda salgınla alakalı beyanlar vermeyi sürdürüyor. Bu açıklamalardan sonuncusu ise günün en umut dolu haberlerinden biri olarak gündemin üst sıralarına çıkmayı başardı.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Müdürü olarak görev yapan Dr. Hans Kluge Pazar günü Danimarka merkezli devlet kanalı DR’ye Koronavirüsü ile ilgili öngörülerini içeren bir açıklama mesajı geçti. Kluge’a göre COVID-19 2021 yılında hala daha yaygın olmaya devam edecek. Fakat yine de durum 2020 yılına göre daha kontrollü bir hale gelecek. Elbette bu konuda aşılama ve doğru planlamalar hayati önem taşıyacak.

Hans Kluge COVID-19 Salgınının 2022 Yılında Biteceğine İnanıyor

Felaket senaryolarını bir kenarı atan Hans Kluge yaptığı açıklamada, “Virüs hayatımızda olmaya devam edece, ancak kısıtlamalara ihtiyaç duyulacağını sanmıyorum,” diyerek oldukça iyimser mesajlar paylaştı. Virüsün mutasyonlarının hızlı yayılmasının kendileri adına halen bir endişe unsuru olduğunu belirten yetkili, 2022 yılının başlarında COVID-19’un sona ereceğine inandığını söyledi.