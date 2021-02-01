Yapılan araştırmalara göre 2020’nin son çeyreğinde laptop satışları dünya genelinde %10’un üzerinde artış yaşadı. Bu da yaklaşık 60 milyon adet dizüstü bilgisayar satıldığına işaret ediyor. İşte ortaya çıkan raporun ayrıntıları…

DigiTimes isimli platformun laptop cihazları üzerine hazırlamış olduğu son raporlara göre 2020 yılının son çeyreğinde dizüstü bilgisayar satışları büyük bir ivme kazandı. Buna etken olan ana unsur elbette ki tahmin edileceği üzere Koronavirüsü salgını oldu. Pandemi sebebiyle pek çok kurumsal şirketin evden çalışma sistemine geçmiş olması ve okulların online eğitim sistemiyle devam etmesiyle birlikte laptoplara olan talebin de arttığı gözlendi.

Bunun için birçok perakende satış platformu ve mağazalar çeşitli indirimler kapsamında dizüstü bilgisayar satışı yaparak 2020’nin son aylarında laptopların büyük rakamlara ulaşmasına yardımcı oldu. Yıl boyunca laptoplar %25 daha fazla satarken, yılın son çeyreği ise bu konuda asıl başarıyı getirdi. Dördüncü çeyrekte %10’dan fazla büyüyerek bu dönemde 60 milyon birimin üzerinde cihaz satıldığı ortaya çıktı.

Şimdilerde yılın ilk çeyreği için büyük markaların biraz daha az cihaz satış yapacağı tahmin ediliyor. Bunun ana sebebi ise bileşen eksikliğinden kaynaklanmakta. Ancak yine de yıl içerisinde bunun toparlanarak daha büyük satışların da önünün açılabileceği epeyce muhtemel duruyor.