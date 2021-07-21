Hizmeti kullanırsanız, kaydolduğunuz hizmetlere sağlayabileceğiniz kişisel bir @duck.com e-posta adresine erişiminiz olacak ve aldığınız tüm e-postalar, gerçek e-posta adresinize yönlendirilmeden önce DuckDuckGo tarafından izleyicilerden arındırılacaktır.

DuckDuckGo‘ya göre, aldığınız e-postaların %70’i, bir e-postayı açıp açmadığınızı, açtığınız zaman nerede olduğunuzu ve hangi cihazı açmak için kullandığınızı belirleyebilen izleyiciler içerir. Firma, e-posta takibinin, üçüncü tarafların reklam amacıyla sizi profilleyebileceklerinden yalnızca bir yol olduğunu ve web sitelerinde aldığınız uyarıların aksine, çoğu kişinin e-postalarının da takip edildiğini bilmediğini söyledi. Tüm izleyicilerin reklam amaçlı kullanılmadığı belirtilmelidir.

DuckDuckGo, e-posta hizmetlerini veya uygulamaları değiştirmenizi gerektiren ve bazen tüm görüntüleri gizleyerek görüntüleme deneyimini bozan diğer bazı hizmetlerin aksine, insanların benimsemesi kolay olduğu için bu üründen heyecan duyduğunu söyledi. DuckDuckGo‘nun hizmetiyle, e-postalarınızı izleyicilerin kaldırılması dışında herhangi bir değişiklik olmadan normal gelen kutunuza almalısınız.

Hizmeti kullanmaya başlamak için iOS veya Android‘de DuckDuckGo uygulamasını indirin, ardından Ayarlar > Beta Özellikleri > E-posta Koruması’na gidin. Buradan özel bekleme listesine katılabilirsiniz. DuckDuckGo, betaya her gün yeni kullanıcılar ekliyor ve hizmete kaydolurken güvenle kullanabilmeniz için hizmeti uzun vadede destekleyeceğini söyledi. DuckDuckGo‘nun e-postalarınızı işlemesi konusunda endişeleriniz varsa, e-postalarınızı asla kaydetmediğini ve Gizlilik Garantileri yayınladığını söylüyor.