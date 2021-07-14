Depolama alanında bize büyük kolaylıklar sağlayan Google Drive, yeni güncellemelerle karşımıza çıkıyor. Artık masaüstüne de indirebileceğiniz Drive Masaüstü ile çok daha etkin bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bilgisayarınızda yer olmadığı zaman ücretsiz bir şekilde sınırlı depolama alanıyla kullanabildiğiniz bu uygulama, fiyat farkı ile çok daha fazlasını vaat ediyor. Google’nin yeni uygulaması sayesinde optimizasyonun daha yararlı olması bekleniyor. Peki yeni uygulama ne zaman yayınlanacak? Google Drive’ı masaüstünde kullanabileceğimiz günlere çok az kaldı…

Google Drive Masaüstü Güncellemesi Ne Zaman?

Google Drive’ın 19 Temmuz’dan itibaren masaüstü versiyonunu kurabileceğiz. Ancak o vakitten sonra kurmayanlar 18 Ağustos’ta bildirim ile bilgilendirilecekler. Masaüstüne Drive’ın kurulması konusunda bilgi alacaklar. Bu süreçte yine bir süre devam edecek. Ancak en sonunda uygulamayı indirmek zorunlu hale gelecek. Çünkü uygulama harici kullanım devre dışı bırakılacak. Masaüstünde kullanım hem Google açısından hem de kullanıcılar bakımından oldukça avantajlı. Ayrıca hız bakımından da önemli bir gelişme yaşanacak.

1 Ekim’den Sonra İndirmek Gerekecek

Masaüstü drive için kritik tarihin 1 Ekim olduğu biliniyor. Ayrıca çeşitli özelliklerin de devreye gireceği öğrenildi. Arayüz konusunda standart Drive’ye benzeyecek. Arada büyük bir fark beklenmiyor. Google Fotoğraflar ile Drive’yi otomatik olarak sekronize edebileceksiniz. Microsoft uygulamalarıyla ilgili kısayol erişimleri de bizleri bekliyor olacak.

Depolama Fırsatı Sunuyor

Google Drive, genel olarak fotoğraf ve videoları saklamak için kullanılıyor. Özellikle de bilgisayarınız veya telefonunuzun hafızası dolmuş veya dolmak üzereyse gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Drive, ücretsiz kullanımda sınırlı bir boyutu kullanıcıların kullanımına sunuyor. Ancak bu miktar bile oldukça yeterli olacaktır. Boyut bakımından sıkıntı çekiyorsanız Drive’in güvenilir depolamasından yararlanabilirsiniz. Google, genel olarak güvenli uygulama ve hizmet denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden. Bunu çeşitli araştırmalar da doğruluyor. Eğer Google hizmetlerinden faydalanıyorsanız ne söylemek istediğimizi az çok anlamışsınızdır.

Dosyalar Sekronize Edilebilecek

Google Drive’ye gelen güncellemelerden biri de şüphesiz sekronizasyon özelliği oldu. Pek çok dosya türünün sekronize edilebileceği müjdesi verildi. Bu da Drive’in kullanım çeşitliliğini artıran eylemlerden biri olacak. Drive’den tam olarak yararlanmak için en kısa sürede Masaüstü Drive indirebilirsiniz.

Windows ve Mac İçin Geçerli Olacak

Google’nin Windows ile pek çok konuda uyuştuğunu biliyoruz ancak bu uygulama yalnızca Windows için gelmeyecek. Aynı zamanda Mac kullanıcıları da faydalanabilecek. Google Drive’ın masaüstü versiyonu büyük bir kesimi kapsıyor. Bu yüzden bir an önce kullanıma sunulması beklenmekte. Drive, geniş kitlelere hitap ettiğinden optimizasyonu, sekronizasyonu ve daha pek çok özelliği için titizlikle çalışıldı.