Üst üste yapılan birçok sızıntının akabinde Nokia 5.4 akıllı telefon modeli nihayet Avrupa pazarında satışa başladı. Şirketin Mart ayında yayınladığı Nokia 5.3’ün daha geliştirilmiş bir sürümü olarak görülen cihaz, hoş tasarımı ve kullanışlı özellikleri sayesinde tüketicilerin huzuruna çıktı. Dörtlü kamera modülü ile yayınlanan cihazın 48 MP ana kamerası beklentileri yükseltirken, Snapdragon 662 işlemcisi de iyi bir performans ile karşılaşacağımızın ipuçlarını verdi.

Nokia 5.4 Teknik Özellikleri

Görsel açıdan beklentinin çok üzerinde bir cihaz olan Nokia 5.4, şirketin alışık olduğumuz tasarımının dışına çıkarak modern bir estetik anlayışı benimsemekte. 6.39 inç IPS LCD ekranla çıkan cihaz 720×1560 piksel HD+ çözünürlükle gelerek uzun yapısıyla dikkat çekti. Android 10 işletim sistemi arayüzüyle çalışan model çoğu Nokia cihazında gördüğümüz şekilde bir Google Asistan düğmesi eklerken, aynı zamanda arka kasaya bir de parmak izi okuyucusu eklemiştir.

Arka kasadaki yuvarlak tasarımlı kamera kurulumunda dörtlü modüle yer veren Nokia telefonu, 48 MP birincil kameraya ek olarak 5 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri dahil ediyor. Video çekimleri için gelişmiş filtreleme teknolojilerinden yararlanan cihazın rüzgar gürültüsü engelleme gibi yapay zeka destekli algoritmaları şimdiden heyecan vermekte. Cihazın selfie kamerasına değinecek olursak, orada da bizleri 16 MP‘lik bir lens bekliyor.

4,000 mAh uzun ömürlü pili ile hayranlık uyandıran Nokia 5.4, 10W hızlı şarj desteği, çift SIM kart girişi, Bluetooth 5.0, 4G VoLTE ve WiFi 802.11ac gibi hizmetlerden yararlanıyor. Cihazın renk seçenekleri ise bordo ve lacivert olacak.

Nokia 5.4 Fiyatı

Üç farklı satış varyantı ile çıkan Nokia 5.4 Avrupa pazarına resmen giriş yapmış durumda. Cihazın en düşük fiyatlı opsiyonu 4 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği 189 Euro karşılığında satılırken; aynı zamanda 6 + 64 GB ve 6 + 128 GB‘lık seçenekler de mevcut görünüyor. Cihazın yakın tarihlerde diğer bölgelerde de satışa çıkması beklenmekte.