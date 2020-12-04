Çinli telefon üreticisi Doogee, olağanüstü donanım özelliklerine sahip yeni telefonu S59 Pro modelini uygun satış fiyatı ile pazara sundu. AliExpress üzerinden 199 dolar karşılığında satılmaya başlayan telefon, başta 10.050 mAh pil kapasitesi olmak üzere fiyat-performans dostu özellikleriyle fark yarattı. Hoş bir tasarıma sahip olan cihaz tüm merak edilenleriyle ortaya çıktı.

Doogee S59 Pro, 5 Güne Kadar Dayanıklı Bir Pil Sunuyor!

Muazzam bir pil oranına sahip olan Doogee S59 Pro telefonu, 10.050 mAh’lık bataryasıyla şimdiye kadar pek de alışık olmadığımız bir performans ortaya çıkarıyor. 3 ila 5 güne kadar dayanıklı piliyle dikkat yaratan cihaz, 47 saat boyunca arama yapma ve 50 saate kadar müzik dinleme oranları vadediyor. Güçlü bataryaya ek olarak cihazda 24 watt’lık hızlı şarj sistemi desteklenmekte.

Donanımı dışında tasarımı ile de kullanıcıları epeyce tatmin eden Doogee S59 Pro, 5.7 inçlik ekranında 1520×720 piksel görüntü kalitesi sunmaktadır. Mediatek Helio P35 yonga seti ile güçlendirilen model, 4 GB RAM ve 128 GB’lık depolama alanı ile bütünleşmiştir. Önde ve arkada 16 MP‘lık lensler taşıyan cihaz, bir diğer dikkat çeken özelliği olarak ise suya karşı dayanıklılığını ortaya çıkarıyor. Yağmurda, karda, duşta ya da denizde kullanılabilecek telefon hemen her durumda tüketicilerin ihtiyacına koşuyor.

Android 10 işletim sistemi ile çalışan Doogee S59 Pro satış fiyatı itibariyle AliExpress’te 199 dolara satışa çıkmıştır. İlerleyen dönemlerde telefonun başka perakende satış mağazalarına da gelmesi beklenmektedir.