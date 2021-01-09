Twitter platformu resmen yapmış olduğu açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabını askıya aldıklarını açıkladı. ABD’de gerçekleşen 6 Ocak olayları sonucunda devlet liderinin halkı daha fazla kışkırtmaması adına böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Twitter’da profili kapanmadan önce 88 milyon takipçiye hitap eden Donald Trump, görev süresi bitmeye günler kala sosyal medya platformunda susturuldu. Geçtiğimiz günlerde Shopify tarafından alışveriş siteleri kapatılan devlet lideri, bugün Twitter’dan da boykota uğradı. 6 Ocak’ta gerçekleşen olaylar sonucunda Twitter’ın, Trump’ın hesabını yaklaşık 12 saatliğine kapattığı görülmüştü. Ancak şimdi bu işlem süresiz olarak gerçekleşti.

Ne Olmuştu?

Washington DC‘de beş kişinin ölümüne neden olan olayların sonrasında Trump’ın hesabını askıya alan Twitter, böylelikle ilk defa bir devlet başkanını platformunda yasakladı. Trump, olayların gerçekleştiği Çarşamba günü, 3 Kasım’daki ABD seçimlerinde aldığı mağlubiyetin sahte seçmenlerden kaynaklandığını iddia etmiş ve bu gibi komplo teorilerini Twitter’dan takipçileriyle paylaşmıştı. Destekçilerini eyleme çağıran lider, taraftarlarını Washington’a gelip seçimi protesto etmeleri adına Kongre Binası’na yürümeye davet etmişti. Sonucunda ise popüler mikro blog sitesi Trump’ı provakatif eylemlerinden ötürü engelledi.

Benzer bir durum Facebook uygulamasında da yapıldı. Şirket, Trump’ın hesabını en az başkanlık dönemi sona erene kadar askıya aldı. Donald Trump 20 Ocak‘ta görevini Joe Biden‘a teslim edecek. Bu süre zarfına kadar muhtemelen sosyal medya platformlarında paylaşım yapması artık mümkün olmayacak gibi görünüyor.