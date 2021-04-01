Washington’da Capitol binasındaki destekçilerinin ayaklanma hareketinin ardından Donald Trump, Facebook platformundan tamamen yasaklanmıştı. Donald Trump’ın gelini Lara Trump, kayınpederi ile yaptığı bir röportaja ait videoyu Facebook üzerinde yayınladı. Çok geçmeden Facebook’tan bir e-posta alan Lara Trump, bu epostayı takipçileriyle paylaştı.

Facebook tarafından gönderilen e-postada Donald Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarına konulan engelle beraber Trump’a ait ses ve diğer medya içeriklerinin de kaldırılacağı ve hesapta bazı sınırlandırmalara gidileceğine yer verildi.

Facebook Donald Trump’ın Sesini de Yasakladı

Donald Trump destekçilerinden olan Fox News sunucularından Sean Hannity ise Twitter üzerinden gönderdiği tweet’te Facebook’un bu hamlesini aşırı sansür olarak değerlendirdi.

Bilindiği üzere Facebook, 7 Ocak 2021’de Capitol isyanı sonrasında Trump’ın hesabını askıya almıştı. Yasak işleminin ardından Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise Donald Trump’ın bu dönemde Facebook hizmetlerini kullanmaya devam etmenin risklerinin oldukça yüksek olduğuna inandıklarını belirtmişti.

Ayrıca ABD eski başkanı Donald Trump, YouTube ve Twitter gibi platformlardan da yasaklanmıştı.