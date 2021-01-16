Yeni BluTV dizisi Doğu ilk defa geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Doğu Demirkol tarafından yazılıp yönetilen ve genç komedyenin başrol koltuğunda oturduğu komedi temalı dizi, şimdi ilk fragmanını yayınladı. İşte ayrıntılar…

2021’de çok sayıda orijinal içerik yayınlayacağının müjdesini veren BluTV, hem lisanslı içerikleri hem de kendi ürettiği projeleriyle çok seviliyor. Son zamanlarda sürekli olarak yeni rakibi Exxen ile karşılaştırılan platform, Acun Ilıcalı’nın platformuna nazaran daha seyrek üretimler yapsa da ses getiren işlere imzasını atıyor. BluTV’nin yeni dizisi Doğu şimdi ilk defa bu kadar somut bir şekilde izleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Doğu Dizisinin Konusu Nedir?

Yeni sezonda BluTV ekranlarına gelecek Doğu dizisi, ailesinin ısrarı nedeniyle istemediği bir bölümde okuyan ve yedi yıldır üniversitede olan zeki ama tembel bir karaktere sahip olan Doğu’nun komedyen olma hikayesini konu alıyor.

Konusundan anladığımız kadarıyla dizi net bir şekilde yükselen komedi yıldızı Doğu Demirkol’un otobiyografisi niteliği taşıyacak. Daha önce buna benzer bir tarzı 90’ların unutulmaz dizisi Seinfeld’de görmüştük. Anlaşılan o ki Doğu’nun öyküsü de tıpkı Jerry Seinfeld tarafından yazılan ve stand-up sanatçısının başrolünde oynadığı yapıma benzer bir formda hazırlanacak. Ancak bir sit-com’dan farklı olarak Doğu’da bir başarı hikayesi göreceğiz.

“Bir yandan komedyen olmaya çalış, bir yandan okulu bitir. Zor işler,” metni altında duyurulan yeni komedi dizisi çok yakında BluTV platformunda yayınlanacak. Doğu Demirkol dizinin senaryosunu Murat Özsoy ile beraber yazarken, aynı zamanda yönetmen ve başrol koltuğunda oturacak.