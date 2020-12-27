Ünlü komedyen Doğu Demirkol 2021 yılında yeni programı ile BluTV’de olacak. Yerli dijital video platformları arasında gelişen rekabet gelecek yıl iyice kızışacak! İşte BluTV’nin Demirkol’la yapacağı projesiyle alakalı bilinen tüm detaylar…

Yaptığı stand-up gösterileri ile tanına Doğu Demirkol kariyerini oyuncu olarak görev aldığı çeşitli projelerle süslemeye devam ediyor. 2018 yılında Ali Atay’ın yönettiği komedi filmi Ölümlü Dünya kadrosunda yıldız isimlerle birlikte yer alan komedyen; aynı yıl Nuri Bilge Ceylan yapımı Ahlat Ağacı filminde başrol oynayarak tüm dünyada tanınan bir isim haline geldi.

Son olarak TRT 1 kanalında Tutunamayanlar dizisi ve yakın bir zaman önce Netflix’e gelen Bayi Toplantısı filmiyle performansını geniş kitlelere ulaştıran Doğu Demirkol şimdi BluTV ile olan yeni projelerini duyurdu. Bugün BluTV’nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan kısa bir tanıtım videosu, bizlere ünlü komedyenin sergileyeceği programla alakalı ufak da olsa ilk ipuçlarını vermiş oldu.

Doğu Demirkol Yeni Sezonda BluTV’de!

“Doğu Demirkol yeni sezonda BluTV’de! Yani ben…” açıklaması ile kameralar karşısında sempatik bir duruş sergileyen başarılı komedyen son derece doğal bir video hazırladı. BluTV‘nin “‘Gülünecek bir şey göremiyorum….’ diyor ama gerçek pek öyle değil gibi,” cümleleriyle tanıttığı yeni proje, tam olarak bir stand-up gösterisi mi yoksa şov programı mı olacak, şimdilik ne yazık ki belli değil.

Ancak dolu dolu bir yıl geçirmeye hazırlanan BluTV, 2021 içerikleri arasında iddialı isimleri bir araya getirmiş gözüküyor.