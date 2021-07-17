DOGE coinin çıkış hikayesi herkesi şaşırtıyor. Milyarlarca dolar değere ulaşan kripto paranın ortaya çıkma amacı çok farklıydı. Ancak bir şekilde popülerlik kazandı ve Bitcoin’in zirve yaptığı dönem en az BTC kadar yüzdelik anlamda büyüme elde etti. Arzının sınırsız olması nedeniyle de sıkıntılar çekti. Eğer farklı bir kripto para aynı yatırımı alsaydı çok daha fazla büyüyebilirdi. Hal böyle olunca DOGE’nin yükselmesindeki en büyük pay sahibi Elon Musk, kripto parayla ilgili olumsuz açıklamalarda bulundu ve BTC de dahil olmak üzere pek çok kripto para düşüşe geçti. Ardından ayı sezonu diye tabir edilen sezon başladı. Elon Musk’a güvenerek DOGE’ye yatırım yapanlar büyük zarar etti. Pek çok kişi zararına parasını çekti ve Musk’a lanet okudu. Çünkü kendisine güveniliyordu. Ancak piyasaları bir anda çalkalayan hamlesiyle tepkilerin hedefi haline geldi. DOGE kurucu ortağı Jackson Palmer ise yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Kripto para birimin neden bu kadar yükseldiğine ilişkin bazı sözler sarf etti.

DOGE Kurucusu İtiraf Etti!

DOGE kurucusunun itirafı gündeme bomba gibi düşerken, çıkış amacının daha çok insanları kandırmak olduğu ifade edildi. Yani onların kripto paraya yatırım yaparak elde edilen gelirlerin bir şekilde çekilmesi maksadıyla bu organizasyonun sağlandığı belirtildi. Hal böyle olunca sonucun pek de değişmediği düşünülüyor. Çünkü DOGE çok hızlı değer kaybetti. Kurucusunun aklında olan plan tutmadı belki ama balina diye tabir edilen milyoner ve milyarder insanlar küçük yatırımcıların parasını eritmiş oldu.

DOGE Yükselecek mi?

Elon Musk’ın DOGE’yi unutmadığı biliniyor. Yeni projelerine BTC’yi ve DOGE’yi entegre etmek istediği öğrenildi. Ancak bu durum fiyatlara ne zaman yansır belirsiz. Önümüzdeki aylarda ünlü girişimciden yeni bir açıklama gelebilir. Yükseliş için kimse bir şey söyleyemez. Piyasanın genel olarak stabil hareket ettiği yükselişlerin de düşüşle sonuçlandığı görülüyor. Kripto paralara karşı çeşitli engellemelerin olduğu da bilinmekte. Birkaç ülkenin Binance’yi yasaklaması büyük ses getirdi.

Binance Yasaklamaları Fiyatı Etkiliyor

Binance, İtalya ve Çin’de yasaklanmıştı. Bundan sonraki süreçte hangi ülke BTC ve kripto para piyasalarıyla ilgili karar verecek göreceğiz. Belirsizliğini koruyan bu durum, merkez bankaları başta olmak üzere finansal kuruluşların kripto paralara karşı endişe ile bakmasından kaynaklanıyor. Ancak gerekli anlayışın sağlanması ve teknolojinin kabullenilmesi durumunda BTC’nin ilgi göreceğinden bahsedebiliriz. DOGE ve BTC yükselişi en çok da finansal kuruluşların kararlarına bağlı olarak hareket etmekte. Pek çok şirketin de bu konuda yatırım yaptığı düşünülürse gelecek zamanlar oldukça hareketli geçebilir.