Dodge, 2024’te tamamen elektrikli bir kas araba piyasaya sürecek. Otomobil üreticisi, ana şirketi Stellantis tarafından düzenlenen bir etkinliğin parçası olarak bugün erken saatlerde akülü elektrikli araç pazarına ilk girişini duyurdu.

Duyuru, Dodge CEO’su Tim Kuniskis’in otomobil üreticisinin “elektrikli araba satmayacağını” ilan etmesiyle başladı, sadece onun yerine “Amerikan eMuscle” yapacağını eklemesi için. Bu markalaşma çalışmasından sonra yönetici, konuşmasında çevreden yalnızca bir kez bahsetmeye devam etti ve şirketin yaklaşmakta olan EV’sinin “gezegeni değil sokakları parçalayacağını” belirtti.

Kuniskis, içten yanmalı motorlardan uzaklaşmayı açıklamaya çalışarak, “Performans bunu yapmamızı sağladı” dedi. Şirketin mühendislerinin mevcut ICE teknolojisiyle “pratik bir sınıra” yaklaştıklarına inandıklarını belirterek devam etti. “Elektrik motorlarının bize daha fazlasını verebileceğini bildiğimizi biliyorlar” dedi. “Müşterilerimize avantaj sağlayabilecek bir teknoloji biliyorsak, onu benimseme zorunluluğumuz var.”

Dodge konsepti, şirketin ikonik 1969 Charger’ından tasarım ipuçlarını ödünç alıyor gibi görünüyor. Ayrıca, Stellantis EV Day 2021 sunumunun önceki bir bölümüne dayanarak Dodge, EV’yi şirketin yeni STLA Large platformunun üzerine inşa edecek. Stellantis, teknoloji 2024’te ortaya çıktığında, otomobillerinin 0’dan 60’a iki saniye gibi kısa bir sürede gitmesine izin vereceğini ve maksimum 886 beygir gücü güç çıkışına ve maksimum 500 mile kadar menzile sahip olacağını iddia ediyor.