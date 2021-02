Tom Hiddleston tarafından başrolü canlandırılacak Loki dizisi Haziran ayında Disney+ platformunda yerini alacak. İskandinav mitolojisinde kötülük ve kurnazlık tanrısı olarak bilinen Loki’yi nihayet önümüzdeki anlarda solo hikayesiyle seyretmeye başlayabileceğiz. İşte detaylar…

Ürettiği pek çok orijinal dizi ve filmin yanı sıra çeşitli Marvel projeleri ile de dikkatleri üzerinde toplayan Disney+ uygulaması şimdi bir başka merak edilen yapımıyla ilgili daha soru işaretlerini kapattı. Platformun en çok heyecanlandıran yapımlarından biri olan Loki dizi serisi yayın tarihi konusunda belirsizlikleri nihayet giderdi. Disney’in yaptığı son sosyal medya paylaşımında Loki’nın çıkış günü sonunda doğrulandı.

Marvel Sinematik Evreni’nin 4. aşamasında hayranlara keyifli bir atmosfer yaratmaya hazırlanan Loki, ilk etapta 2021’in bahar ayında çıkış yapacağını duyurmuştu. Fakat WandaVision dizisi ve The Falcon and Winter Soldier yapımının yayın tarihlerinde yapılan değişiklikler sonucunda Loki’nin çıkışında da düzenlemeler yapılmış ve Mayıs ayı uygun bulunmuştu. Ancak şimdi bunun da geçerli olmadığı, dizinin yepyeni bir lansman günü aldığı öğrenildi.

Disney+ bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı gönderide Loki’nin yayın tarihi için 11 Haziran cuma gününün belirlendiğini duyurdu. Önümüzdeki aylarda nihayet prömiyerini gerçekleştirecek dizi biraz geç de olsa kısa bir süre içerisinde meraklılarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. İlk sezonu 6 bölümden oluşacak projede Loki’yi Tom Hiddleston canlandırırken kadroda Owen Wilson, Sophia Di Martino ve Sasha Lane gibi yıldızlar yer alacak.

Loki, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming June 11 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/KbTCI3fmmc

— Disney+ (@disneyplus) February 24, 2021