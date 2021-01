2012 yılında Disney’in Lucasfilm’i satın alması ile birlikte kapanan Lucasfilm Games şimdi tekrar canlanıyor! Serinin hayranları bu marka adı altında yayınlanmış bir Star Wars oyunu oynamayalı epey bir vakit geçmişti. Nihayet ünlü markanın yeniden doğmasıyla beraber Yıldız Savaşları oyun dünyasında yeni bir çağa geçiş yapacak. Bu devinim pek çokları açısından sembolik bir önem arz etse dahi yine de nostaljik bir hissiyatının önemi fanlar için çok büyük…

Lucasfilm Games, Sektörün En İyi Stüdyoları ile Çalışacak!

Disney tarafından açıklanan bilgilere göre Lucasfilm Games yalnızca bir yayıncı görevi görecek ve sektörün en iyi oyun stüdyoları ile işbirliği içinde çalışacak. Tahminlere göre çok sayıda büyük projenin ana odağı ise Electronic Arts şirketiyle beraber hazırlanacak. Zira Star Wars’un oyunla ilgili yapım haklarını elinde bulunduran EA, daha birkaç yıl daha bu alanda lisans iznine sahip… Dolayısıyla markanın yeniden doğuşuyla birlikte EA’nın lisansı herhangi bir sekteye uğramayacak.

Bu sayede artık nostaljik oyunlar olarak anılan Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Star Wars: The Force Unleashed, Star Wars: Knights of the Old Republic, Grim Dandango ve Full Throttle gibi efsane yapımlar da yeniden yayınlanma şansına sahip olabilir. Şirketin ne zaman faaliyete başlayacağı bilinmiyor; ancak şimdiden kendilerine birer Facebook ve Twitter sayfaları açmış durumdalar. Lucasfilm Games’i daha yakından takip etmek için onları sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz!